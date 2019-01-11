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Россия снижает добычу нефти

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К концу месяца в РФ планируют выйти на на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки. Такой объем добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.
Объемы добываемой нефти начали снижаться
Объемы добываемой нефти начали снижаться
depositphotos.com

Россия приступила к сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом в пятницу, 11 января, заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в январе добыча нефти в России будет на 30 тысяч баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года.

Он также добавил, что Россия выйдет на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки в конце января.

Новак подчеркнул, что данный уровень добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.

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ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) впервые заключили альянс для балансировки нефтяного рынка в конце 2016 года в Вене, согласовав сокращение добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября того года. Договор действовал в 2017-2018 годах и в основном перевыполнялся.

В декабре ОПЕК+ заключила новую сделку, предусматривающую сокращение добычи в первом полугодии 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе Россией - на 228 тысяч от уровня октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что на Уолл-стрит резко ухудшили прогноз по ценам на нефть. Нефть Brent в 2019 году будет в среднем стоить немногим более $69 за баррель вместо ожидавшихся в ноябре около $77.

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Теги: Россия, нефть, ОПЕК, добыча нефти
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