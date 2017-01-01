Нацбанк заявил о росте денежной базы

В декабре денежная база выросла на 0,8%, сообщили в Национальном банке.

В НБУ сообщили, что объем наличных денег в обращении за год вырос на 33 млрд гривен Пресс-центр НБУ

В декабре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, выросла на 0,8% с 432,527 млрд гривен по состоянию на 1 декабря до 435,797 млрд гривен на 1 января. Об этом сообщил Национальный банк, пишет УНН в понедельник, 14 января.

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Отмечается, что в 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен.

Денежная масса в декабре выросла на 3,9% с 1 228,8 млрд гривен на 1 декабря до 1 276,2 млрд гривен на 1 января.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в декабре вырос на 3,8% с 351,5 млрд гривен на 1 декабря до 364,8 млрд гривен на 1 января, в 2018 году - вырос на 9,7% с 332,546 млрд гривен.

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В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен.

В 2017 году денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что по заявлению в Минфин Госбюджет-2018 недополучил 8 млрд налогов. Поступления в госбюджет от налогов по итогам 2018 года составили 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн меньше запланированных.