Финансовый прогноз на 2019 год: Где лучше хранить сбережения и чего ожидать

Эксперты утверждают, что в 2019 году стабильными будут только йена и золото.

Чего ожидать от финансового рынка в 2019 году depositphotos.com

Эксперты финансового рынка утверждают, что в 2019 году начавшиеся изменения в Украине продолжат колебать валюту и гривну, потому надежнее всего хранить деньги в разных валютах, а также изучать предложения банков по депозитам. Сегодня поделились прогнозами экспертов на 2019 год.

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"Популярными остаются вклады в нацвалюте и долларах на срок 6—12 месяцев. Наибольшую прибыль принесет депозит с выплатой дохода в конце срока, без возможности пополнения. Но могут быть и исключения, необходимо следить за акциями банков, чтобы получить выгодный доход", — советует директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, рекомендует обратить внимание на японскую йену и золото.

"Глобальная нестабильность на финрынках формирует предпосылки для роста цен на драгметаллы, как актив тихой гавани. И ввиду кризисных явлений доллар и йена будут стабильнее других валют".

Он также утверждает, что в начале года гривна будет колебаться в диапазоне 28,5-30 за доллар.

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"А в оптимистическом прогнозе на I квартал 2019-го следует ожидать, что доллар будет двигаться в коридоре 28—29 грн. В то же время в рамках пессимистического сценария бакс может закрепиться на отметке 30—31,5 грн", — уточняет финаналитик.

Шевчишин уверен, что МВФ и Европейский союз будут поддерживать гривну и не дадут ей сильно упасть.

"Этот коридор можно считать широким, но он отражает большое количество факторов и рисков, которые влияют на национальную валюту. Речь идет о высокой долговой нагрузке, выборном годе и нестабильности на мировых финансовых рынках, что грозит падением цен на сырье, которое экспортирует наша страна. Все это будет оказывать серьезное давление на гривню. При этом поддерживать курс национальной валюты будут кредиты от Международного валютного фонда и Европейского союза. Они станут хорошей базой для погашения внешних обязательств", — оценивает ситуацию эксперт.

Андрей прогнозирует, что колебания гривны должны снизиться после весны.

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"Вероятно, регулятор сохранит жесткую кредитно-денежную политику и смягчит ее только в случае долгосрочного снижения инфляционных рисков. Зато Национальный банк Украины имеет достаточный набор инструментов, чтобы сгладить краткосрочные колебания. Но если, скажем, политические выборы или большие долги будут давить на гривню, Нацбанк вряд ли будет жестко сдерживать курс", — поясняет финаналитик.

Но такой прогноз он дает только в том случае, если не будет никаких форс-мажоров, например, в виде возобновления активных действий на Донбассе.

"В таком случае украинцы могут начать панически скупать иностранную валюту. И тогда курс доллара может существенно выйти за границы пессимистического сценария в 30—31,5 грн", — предупреждает эксперт.

Стоит отметить, что за прошлый год доходность по гривневым депозитам увеличилась на 1,5% в среднем.

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"Ставки по вкладам в первом полугодии были стабильны, а с августа-сентября начали расти. Высокий потребспрос, инфляционные и девальвационные ожидания, неопределенность с МВФ повышали стоимость ресурсов на рынке. НБУ неоднократно повышал учетную ставку. Все это влияло на ставки по депозитам населения, которые к концу года достигли 17—18% годовых в гривне", — поясняет директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина Евгений Благинин.

Евгений Благинин уверен, что рост доходности вкладов в валюте объясняется ростом доходности по конкурирующему инструменту — валютным ОВГЗ:

"Поэтому к концу 2018-го доходность вкладов в долларах на 12 месяцев достигла 4,5—5%", - объясняет он.

Если конкуренция в сегменте продолжится, то банки скорее всего не будут значительно повышать или снижать ставки по вкладам.

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"Банки еще в третьем квартале начали активно бороться за депозитного клиента, в частности запуская рекламу на ТВ. После введения военного положения в отдельных областях и скачка с последующим откатом курса доллара банки еще более существенно подняли ставки", — напоминает директор департамента развития банковских продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Волнений может добавить население в следствии президентских выборов, но все же эксперты уверены, что депозитный рынок выдержит все риски и будет вести себя стабильно.

"В течение первого квартала ставки по гривне могут вырасти на 0,5—1% по всем срокам. Доходность вкладов в валюте вряд ли будет расти", — считает Благинин.

А вот кредиты у населения продолжают набирать обороты.

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"В 2017-м, по данным НБУ, портфель кредитов населению вырос на 20 млрд грн, за 11 месяцев 2018-го — плюс 33 млрд грн", — отмечает Евгений Благинин.

Евгений рассказывает, что большим спросом пользуются потребкредиты, то есть кредитные карты, кредиты наличными, покупка товаров в кредит на 1-2 года.

"По данным регулятора, за 10 месяцев 2018-го портфель кредитов домохозяйствам сроком до года вырос на 44%, на срок 1—5 лет — на 40%, на срок от 5 лет — на 7%".

Также востребованными остаются автозаймы и ипотеки.

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"В связи с стабилизацией и ростом цен на недвижимость, востребованы и имеют тенденцию к увеличению кредиты на покупку жилой недвижимости на первичке и вторичке. Есть положительная тенденция на рынке автозаймов. Изменения законодательства по правилам растаможки авто на еврономерах будут стимулировать покупку новых машин, в том числе с использованием кредитов банков", — поясняет Валерия Малахова.

Отмечается, что в 2018 украинцы взяли в 5 раз больше кредитов, чем в 2017 – около 200 автокредитов в месяц. Эксперты объясняют такой бум тем, что кредиты стали более доступны для населения.

"В 2018-м шло снижение ставок по кредитам — 5—8% годовых. Это было вызвано конкуренцией на рынке потребкредитования, появлением новых игроков из внебанксектора. Но в декабре была обратная тенденция: банки, которые держали минмаржу, повысили ставки до 10% и выше. Это вызвано ростом ставок по вкладам и рисков возможного невозврата кредита", — уточняет Сергей Мищенко.

Так как спрос не достиг потолка, банкиры ожидают увеличения объемов залогового и без залогового кредитования в 2019 году.

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"Причиной изменения процентной ставки по кредитам может стать стоимость привлечения ресурсов, в части изменения ставок по вкладам, учетной ставки НБУ", — считает Малахова.

Влияние траншей МВФ также входит в число рисков на колебания валютного рынка.

"Для получения траншей придется проводить непопулярные, но нужные реформы. В их числе — принятие закона о "сплите" до выборов президента. Если ВР проголосует, регулирование страховиков перейдет в НБУ", — отмечает финаналитик ICU Михайло Демкив.

Еще в июле 2015 года Петр Порошенко подал законопроект 2413а в Верховную Раду, но дальше 1го чтения он не прошел.

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"Нацкомфинуслуг регулирует небанкфинорганизации. Сюда относятся страховики. Участники рынка считают, что орган не имеет возможности эффективно контролировать 2000 учреждений, из них 300 страховиков. А в законопроекте о "сплите" предложено разделить полномочия Нацкомфинуслуг между НБУ (перейдет надзор за большинством компаний) и Комиссией по ценным бумагам (будет ответственна за негоспенсфонды, фонды финстроительства, фонды операций с недвижимостью). Регулятором станет меньше, но роль НБУ усилится", — поясняет Демкив.

Отмечается, что ситуация в небанкфинсекторе мало отличается от той, что было в банках до чистки.

"Отдельные страховики работают недобросовестно, собирая деньги и исчезая. Страдают клиенты, ведь не могут получить компенсации", — разъясняет он.

На новые стандарты перешли только банки, потому даже реформа финсектора не может решить проблему.

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"Это касается раскрытия собственников, требований к капиталу, выведения мошенников. А небанкфинучреждения недавно начали процесс".

Потому запуск закона о "сплите" считается наиболее эффективным, как считают в МВФ.

"Неслучайно в меморандуме прописано принятие документа", — акцентирует Демкив.

Так, страховики опасаются чистки, как в банках, если "сплит" заработает.

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"Не все компании смогут улучшить качество работы, их количество может сократиться. Но в регуляторе уверяют: не будут "резать по-живому", — говорит Демкив.

Изменения могут коснуться и граждан.

"Сначала выплеснется недовольство клиентов лопнувших компаний, но через несколько лет ниша качественно заработает", — считает он.

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