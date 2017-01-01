Банки вышли на докризисный уровень по кредитованию – НБУ

Портфель гривневых кредитов населению за прошлый год вырос на 31,4% до 135,4 млрд гривен, превысив объем в докризисный период.

Кредитный портфель украинских банков в национальной валюте за 2018 год вырос на 8,1% до 616 млрд гривен. Об этом говорится в предварительных данных Денежно-кредитной статистики за декабрь прошлого года, опубликованным накануне Нацбанком.

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По данным регулятора, портфель гривневых кредитов населению за год вырос на 31,4% до 135,4 млрд гриевен, превысив объем портфеля в докризисный период. Рост обусловлен активным развитием банками потребительского кредитования, пояснили в НБУ. Однако в декабре 2018 года портфель гривневых кредитов остался почти на уровне предыдущего месяца (ноября).

Портфель гривневых кредитов бизнеса за прошлый год увеличился на 2,7% до 478,5 млр грн, хотя в декабре он уменьшился на 1,5%.

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Также в 2018 году выросли остатки по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 6,7% до $14,4 млрд (в декабре снизились на 4,4%).

Ранее сообщалось, что Американский банк возобновляет сотрудничество с Украиной. Экспортно-импортный банк США решил возобновить свое сотрудничество с Украиной после пятилетнего перерыва.