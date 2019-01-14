Трудовая миграция: Сколько украинцев ездили на заработки за последние 4 года

Каждый год в среднем на заработки за границу ездят 7-9 млн украинцев.

В 2014 разрешение на проживание получили 303 тыс украинцев, а в 2017 уже около 662 тыс. facebook.com

Только в 2018 году за рубежом работало 17,8% украинцев, или 3,2 млн трудоспособного населения. Ежегодно из Украины выезжают на заработки от 7 до 9 млн людей, а сколько выехало за последние 4 года, разбирались Слово и дело.

Читай также: Треть переводов денег из Чехии уходят в Украину

С каждый годом, показатель выдачи разрешений на проживание с целью работы в ЕС с 2014 года до 2017 стремительно рос. Так, в 2014 такое разрешение получили 303 тыс украинцев, а в 2017 уже около 662 тыс. Наибольший процент выдачи в 65% получили в 2015 году.

В целом, за 4 года с целью образования получили 10% разрешений, но в 2014 году это 7,3% регистраций, а в 2017 году уже 3,5%.

Читай также: Германия упрощает трудовые условия работникам - не резидентам ЕС

В 2014 году в странах ЕС проживало около 883,9 тыс украинцев, а в 2017 количество увеличилось до 1,2 млн людей. Большинство проживает в Польше, Италии, Германии, Чехии и Испании.

Минимальная зарплата для трудового мигранта в Польше составляет 503 евро в месяц, а средняя 1 498 евро. Средняя зарплата в Италии в среднем составляет 4 507 евро, в Германии от 1 498 евро до 5 454 евро. А вот в Испании самый большой разброс, там в зависимости от работы в среднем украинцы получают от 853 евро до 3 387 евро в месяц.

Читай также: Украинцам станет сложнее получить рабочую визу в США

Международная организация миграции в Украине провела исследование и выяснила, что большинство уезжает из-за более высокой заработной платы, а также обращает внимание на законность трудоустройства и условия труда. Сфера занятости также важна для людей, хотя чаще всего женщинам предлагают домашнюю работу, а мужчинам строительную или производственную.

Часто украинцы сталкиваются с тяжелыми условиями проживания, зарплатой ниже обещанного, нелегальным трудоустройством, социальной незащищенностью (отказ в медобслуживании и др.) и низко квалифицированной работой.

Сколько украинцев ездили работать за границу за последние 4 года Слово і Діло

Ранее сообщалось, что МВФ назвал реальное количество украинских заробитчан, а также озвучил предполагаемую причину увеличения количества мигрантов.