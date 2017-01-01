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Рай для коллекционеров: НБУ продаст неразрезанные гривны рулонами

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Настоящие деньги можно будет приобрести на аукционе и поклеить их вместо обоев.
Нацбанк продаст на аукционе неразрезанные рулоны гривен
Нацбанк продаст на аукционе неразрезанные рулоны гривен
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Национальный банк Украины по многочисленным запросам юридических лиц и физических лиц-предпринимателей проведет электронный биржевый аукцион  24 января 2019 года в 11:00, на котором в качестве лота выставит неразрезанные листы банкнот номиналом в 1, 2, 5 и 10 грн.

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Купюрами можно будет пользоваться только в том случае, если получится идеально их разрезать. Сколько рулонов выставят на продажу пока неизвестно, но скорее всего они будут стоить выше номинала.

Чтобы поучаствовать в торгах придется внести 51 грн и подать документы за 3 дня. В день проведения нужно зарегистрироваться с 10:30 до 10:45, а размер залога составит 20% от начальной стоимости сувенирной продукции. Шаг цены для банкнот в 1 и 2 грн составляет 5 тыс грн, а для 5 и 10 грн – 3 тыс грн.

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На размышления о покупке и ценовом предложении будет только 1 минута, а комиссия Бирже составит 2,5% от стоимости приобретенного лота.

Эксплуатация всех купленных рулонов не ограничивается.

Ранее сообщалось, что украинские банкноты на удачу продают за 10 тыс гривен. Купюру, номиналом в сто гривен, предлагают купить за 10 тыс гривен из-за "красивого" номера.

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