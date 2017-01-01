Как и почему отличаются цены на продукты в областях Украины

Самые дорогие продукты в Киевской, Донецкой и Закарпатской областях, а самые дешевые в Тернопольской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Дороже всех оказались продукты в Киеве, а дешевле всех в Тернопольсткой области depositphotos.com

В Киеве отмечено наибольшую цену на продукты питания среди всех областей Украины. Также, как и в Закарпатской и Донецкой областях. Новое время рассказали в эфире Радио НВ, почему в Украине так отличаются цены на продукты питания в разных областях.

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Семь социальных продуктов питания в Киеве стоят дороже всего, например, белый хлеб стоит около 35 грн/кг, тогда как в среднем по Украине эта стоимость достигает 21,5 грн/кг. Яйца и сало в Киеве можно приобрести за 28 и 120 грн.

Самыми дорогими в Донецкой области оказались куриная тушка (62 грн/кг), вареная колбаса (100 грн/кг), морковь (13 грн/кг) и картофель (8 грн/кг).

Закарпатье бьет рейтинги по пшеничной муке (12 грн/кг), гречке (21 грн/кг), мороженной рыбе (80 грн/кг) и масло – 37 грн за литр.

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Самые низкие цены замечены в Тернопольской, Полтавской и Днепропетровской областях. Остальные области оказались в середине рейтинга.

Алексей Дорошенко, председатель украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, объясняет высокие цены в Киеве статусностью столицы, в Донецке – большими зарплатами на предприятиях, а в Запорожье высоким уровнем инвестиций, что увеличило стоимость жизни в области.

"Это посчитано по данным государственной статистики, которые даются каждый месяц, и мы потом анализируем каждую область отдельно. Кроме того, есть области, которые всегда являются лидерами. Если мы с вами посчитаем самую дорогую социальную корзину, то мясо в ней составляет около 50%. То есть, килограмм говядины, свинины, курятины, филе, бройлера, сала, вареной колбасы и мороженой рыбы будет стоить 50% от всей корзины, которая называется социальной", - рассказал Дорошенко.

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Андрей Романенко, журналист из Краматорска, опровергает слова Алексея и объясняет, что цены обусловлены плохой логистикой и небольшим количеством торговых точек. По его словам, высокие зарплаты получают только те, кто работает на местных предприятиях, другие - как в соседних регионах.

"В Краматорске, там, по-моему, последние данные я смотрел, что только около 8-9 тысяч средняя зарплата. Ну, то есть, вычитаем расходы возможные на жилье, получается, что покупательная способность примерно одинакова. Но, в целом, да, такие вещи иногда возникают. Народ действительно говорит, что вот я был в Киеве и цены там дешевле, чем в Краматорске. Такая проблема есть. Несколько достаточно больших торговых сетей вышли из областей, которые достаточно сильно держали цены. С оккупацией отдельной части территории очень много локальных продуктов исчезли", - рассказал Романенко.

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Руководитель общественной организации Закарпатский институт политических исследований Виктор Пащенко тоже не соглашается с Алексеев Дорошенко, он уверен, что цены повышаются из-за роста количества трудовых мигрантов. Виктор отметил, что люди отсылают родственникам деньги из-за границы, что замечают местные предприниматели, и потому завышают цены на продукты и вещи.

"По сравнению с другими областями Украины, особенно центральными, здесь больше людей, которые зарабатывают за границей, соответственно, имеют более высокие зарплаты. Поэтому у нас и квартиры дорогие, у нас земля дорогая. О Закарпатье я точно могу сказать, что рынок услуг работает, и он мобильный, то есть он мгновенно реагирует ", - говорит Пащенко.

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