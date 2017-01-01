Выборы 2019: Сколько стоит организация и как будет работать

Бюджет предвыборной кампании делят на белый, то есть официальный, и черные – нелегальный.

Уже пять кандидатов в президенты зарегистрированы и еще 3 состоят на рассмотрении. Остальные кандидаты оттягивают объявление об участии на последний момент. Кто-то ради символичности подаст документы в день Соборности, 22 января, кто-то не нарушает интригу, а кто-то экономит, сообщает ТСН.

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"Если ты регистрируешься не 31 декабря, а в начале февраля – ты получаешь целый месяц для того, чтобы проводить полноценную агитационную кампанию и ни перед кем не отчитываться ни за происхождение денег, ни за расходы средств... К большому сожалению, законодательство позволяет это делать. Я убежден, что политики, особенно претенденты на высшую должность в государстве, не должны искать способов, как обойти закон. Они должны демонстрировать избирателям, как нужно соблюдать закон", - считает генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Так, бюджеты поделены на официальные и на нелегальные, то есть черные, которые по данным Комитета избирателей могут составлять более половины общей суммы расходов. Также есть расходы, которые прячут в тени. Больше всего тратят на телерекламу, на сеть агитаторов, работу собственных пропагандистских штабов, членов избирательных комиссий и наблюдателей, наружную рекламу и контрпропаганду против конкурентов.

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Последнее, отмечают эксперты, особенно заметно на примере Анатолия Гриценко или Владимира Зеленского.

"Гриценко стали системно травить и поливать грязью где-то от весны, с мая точно, поливали все лето и закончилось это только когда выдвинулся Садовый и стало понятно, что Гриценко практически не имеет шансов подвинуть Порошенко в конкуренции за второй тур выборов. Странное стечение обстоятельств, не так ли? Теперь такая же штука идет Зеленский сократил отставание от Тимошенко - соцопрос Зеленский сократил отставание от Тимошенко - соцопрос против Владимира Зеленского. Это очень ценные штуки... Там точно речь идет о сотнях тысячах, если не несколько миллионов долларов", - говорит политический консультант Николай Потураев.

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Существуют и теневые схемы в виде коллективов, которые делятся по военному принципу: командуют десятники, сотники, тысячники и так далее. Работу они проводят в виде подарков продуктовых наборов, открыток, или даже красят заборы. Вся работа оформлена как благотворительность, а на деле оказывается просто подкупом избирателей.

"В украинских реалиях вся предвыборная благотворительность воспринимается избирателем не как подкуп, а как просто уже норма, как обязательная работа для кандидатов. И к примеру на местных выборах я не представляю политика, который бы не красил, не убирал, не помогал, не занимался озеленением. У нас даже партии превратились в разновидность советских ЖЭКов – они занимаются благоустройством вместо того, чтобы предлагать альтернативу", - комментирует Алексей Кошель.

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Отмечается, что случае митингов или акций протестов против подкупов не было, потому журналисты делают вывод о том, что общество предвыборный подкуп устраивает. Часто, чтобы благотворительность не считалась подкупом, используют официальное устройство на работу в штаб кандидата. Так, лояльность исходит и от самого человека, и от его членов семьи и/или друзей.

"Только один штаб кандидата может оплатить работу около 60 тысяч только наблюдателей. Плюс реально существуют доплаты членам избирательных комиссий, плюс реально существуют доплаты председателям избирательных комиссий и не забываем, что кандидаты-важковики, они традиционно будут иметь технических кандидатов и будут доплачивать членам избирательных комиссий от технических кандидатов... Умножаем эту сумму на два тура", - добавил Кошель.

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Некоторые кандидаты рассматривают президентские выборы частично, как ступенька на пути к парламентским. Потому на предвыборную кампанию они тратятся мало, но используют теледебаты и прочее, чтобы запомниться. В основном деньги тратят так называемые кандидаты-тяжеловесы, которые претендуют на пост президента.

"Цифры действительно должны составлять от 100 миллионов долларов, а более реалистично, мне кажется, говорить о 150 миллионах", - сказал Потураев.

Ранее сообщалось, сколько можно заработать украинцам на выборах в 2019 году. Кандидаты в президенты готовы платить за помощь в предвыборной кампании.