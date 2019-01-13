Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США отменяют исключения на покупку нефти у Ирана

Комментариев: 0
США больше не будут продолжать срок действия разрешений восьми странам импортировать нефть у Ирана без риска попасть под санкции.
США не будут продлевать исключения для восьми стран по "нефтяным санкциям"
США не будут продлевать исключения для восьми стран по "нефтяным санкциям"
Getty Images

США решили больше не продлевать срок действия разрешений восьми странам импортировать иранскую нефть без риска попасть под американские санкции. Об этом заявил специальный посланник США по Ирану Брайан Гук, сообщает в понедельник, 14 января, Bloomberg.

Читай также: Мадуро приказал продавать 15% нефти за криптовалюту

По его словам, из восьми стран, получивших полугодовую отсрочку от применения санкций (Китай, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея), только пять воспользовались ею.

Указано, что США санкциями сократили экспорт Ираном до около 1 млн баррелей в день с 2,7 млн до объявления санкций.

Ранее сообщалось, что Россия снижает добычу нефти. К концу месяца в РФ планируют выйти на на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки. Такой объем добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.

Поделись:
Теги: нефть, США, Иран, Ядерная программа Ирана, Импорт, санкции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь