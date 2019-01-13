США отменяют исключения на покупку нефти у Ирана

США больше не будут продолжать срок действия разрешений восьми странам импортировать нефть у Ирана без риска попасть под санкции.

США не будут продлевать исключения для восьми стран по "нефтяным санкциям" Getty Images

США решили больше не продлевать срок действия разрешений восьми странам импортировать иранскую нефть без риска попасть под американские санкции. Об этом заявил специальный посланник США по Ирану Брайан Гук, сообщает в понедельник, 14 января, Bloomberg.

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По его словам, из восьми стран, получивших полугодовую отсрочку от применения санкций (Китай, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея), только пять воспользовались ею.

Указано, что США санкциями сократили экспорт Ираном до около 1 млн баррелей в день с 2,7 млн до объявления санкций.

Ранее сообщалось, что Россия снижает добычу нефти. К концу месяца в РФ планируют выйти на на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки. Такой объем добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.