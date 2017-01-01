Мадуро приказал продавать 15% нефти за криптовалюту

“Компании могут доверять мне, давайте сделаем экономику эффективной за эти шесть лет“, - отметил Мадуро в ходе своего выступления перед национальным учредительным собранием. “Компании могут доверять мне, давайте сделаем экономику эффективной за эти шесть лет“, - отметил Мадуро в ходе своего выступления перед национальным учредительным собранием.

Отмечается, что распоряжение главы государства в первую очередь касается национальной нефтекомпании PDVSA - основного оператора на нефтяном рынке страны.

Одновременно Мадуро объявил о принудительном изменении курса криптовалюты. Ее цена должна подняться с девяти до 36 тысяч боливаров.

