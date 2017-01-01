Мадуро приказал продавать 15% нефти за криптовалюту
Венесуэла с 2019 года должна начать экспорт нефти за Petro, курс которого глава государства повысил в четыре раза.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник, 14 января приказал государственным нефтекомпаниям начать начать продажу за рубеж 15% венесуэльской нефти за криптовалюту Petro. Об этом сообщает El Nacional.
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Отмечается, что распоряжение главы государства в первую очередь касается национальной нефтекомпании PDVSA - основного оператора на нефтяном рынке страны.
Одновременно Мадуро объявил о принудительном изменении курса криптовалюты. Ее цена должна подняться с девяти до 36 тысяч боливаров.
Ранее сообщалось, что в Огайо позволят платить налоги в биткоинах. Нововведение, в частности, касается уплаты акцизов на сигареты и страховых взносов за сотрудников.
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