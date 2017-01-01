Уникальную украинскую роспись возрождают за 466 тыс грн - видео

Жители села Самчикив выиграли грант на спасение культурного наследия.

На возобновление декоративного искусства потратят 466 тыс грн скриншот из видео

Жители села Самчики, которое находится в Хмельницкой области, превращают свое село в туристическое место, которое будет славиться почти исчезнувшим декоративным искусством, передают ШоТам.

Село выиграло грант в размере 466 тыс грн, которые помогут возобновить селянам и волонтерам спасти самчиковскую роспись при поддержке художественной инициативы UA MAZE.

Читай также: В подъезде Харькова обнаружили уникальный рисунок известного художника

"Чтобы сохранить нашу историю не нужно ждать - нужно делать!", - призывает мастер росписи.

На данный момент расписаны несколько хат, забор, школа, детский сад и несколько остановок. Весной 2019 года планируется расписать еще около 20 домов.

Самчиковская роспись, или самчикивка - декоративное искусство юго-восточной Волыни, ему присущи массивные рисунки, преимущественно сюжетные. Устоявшегося канона нет, однако основными элементами являются птицы, дерево жизни, растительный орнамент. Роспись выполняется зубчатым рисунком, ему присуща непосредственность и легкая неловкость.

Ранее сообщалось, что известная картина Врубеля появилась на марках Укрпочты.