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Уникальную украинскую роспись возрождают за 466 тыс грн - видео

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Жители села Самчикив выиграли грант на спасение культурного наследия.
На возобновление декоративного искусства потратят 466 тыс грн
На возобновление декоративного искусства потратят 466 тыс грн
скриншот из видео

Жители села Самчики, которое находится в Хмельницкой области, превращают свое село в туристическое место, которое будет славиться почти исчезнувшим декоративным искусством, передают ШоТам.

Село выиграло грант в размере 466 тыс грн, которые помогут возобновить селянам и волонтерам спасти самчиковскую роспись при поддержке художественной инициативы UA MAZE.

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"Чтобы сохранить нашу историю не нужно ждать - нужно делать!", - призывает мастер росписи.

На данный момент расписаны несколько хат, забор, школа, детский сад и несколько остановок. Весной 2019 года планируется расписать еще около 20 домов.

Самчиковская роспись, или самчикивка - декоративное искусство юго-восточной Волыни, ему присущи массивные рисунки, преимущественно сюжетные. Устоявшегося канона нет, однако основными элементами являются птицы, дерево жизни, растительный орнамент. Роспись выполняется зубчатым рисунком, ему присуща непосредственность и легкая неловкость.

Ранее сообщалось, что известная картина Врубеля появилась на марках Укрпочты.

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Теги: самчики, роспись, искусство, украинская культура, самчиковская роспись, декоративное искусство
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