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Мошенники в сети: Жертвами становятся торговцы в интернете

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Своих жертв обманщики оставляют без денег и без товара.
Мошенники придумали новый способ выманить товар, но не заплатить
Мошенники придумали новый способ выманить товар, но не заплатить
depositphotos.com

В интернете появился новый вид мошенничества, но специалисты говорят, что распознать обман не сложно, передают Сегодня.

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Например, Валентина Мищенко хотела продать детскую коляску через сайт объявлений. Нашелся и покупатель, который перечислил деньги на карту, а товар хотел забрать через курьера. После договоренности женщине пришло смс на телефон об уплате 1435 грн на ее счет.

"Приходит SMS о якобы зачислении денег, смотрю – номер не тот. Я решила позвонить в банк, уточнить пришли ли деньги на счет. Ничего не приходило. И я поняла, что это просто развод и это просто мошенники", – рассказывает Валентина.

Валентина рассказала, что ее удивил счет в банке, который был указан как пенсионный. Коляску она не отдала.

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Настоящие сообщения о начислении средств отличить от поделок не сложно, главное знать, на что обращать внимание.

"Банки, как правило, отправляют сообщение, которое состоит из четырех- или семизначного номера телефона, либо это будет название банка вместо обычного номера. Если присылается SMS с 11-значного номера – с такого как пользуемся мы – то это можно считать мошенничеством", – поясняет финансистка Татьяна Пономарева.

Также распространенным способом является звонок мошенника от, якобы, работника банка, который сообщает, что средства поступили. Тут всегда нужно помнить, что настоящие работники так поступать не имеют права, всегда должно прийти смс-подтверждение от официального номера банка о пополнении счета.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ заработка в Украине: Воровство с помощью номеров, соцсетей и счетов.

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Теги: мошенники, аферисты, обманщики, жулики, товар, продажа в интернете
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.01.2019, 12:37
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гость
Ну и продавцы тоже те еще мошенники, полтора куска грин бу-шная детская коляска, она что - с электроприводом и кондиционером?
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