Нацбанк выпускает монеты номиналом 2 и 5 гривен
Памятные монеты будут выпущены Национальным банком и доступны в покупке с 17 января 2019 года.
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На монете номиналом 2 гривны будет изображен Богдан Ханенко, представитель известного казацко-старшинского рода, коллекционер, меценат, предприниматель, общественный деятель, который пользовался авторитетом в финансовых и промышленных кругах и был заметной фигурой в деловом и общественной жизни Киева.
"На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, по кругу надписи 2019 УКРАИНА (вверху слева), ДВЕ ГРИВНЫ (вверху справа), Богдан Ханенко 1849 - 1917 (внизу); в центре на переднем плане портрет Богдана Ханенко, на втором плане слева - Варвары Ханенко. Логотип Банкнотно-монетного двора размещено на зеркальном фоне справа.
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На реверсе монеты изображена композиция - руки, символически держат стилизованную цветную картину (использовано тампопечать)", - говориться в сообщении пресс-службы НБУ.
Тираж монеты насчитывает 35 тыс штук.
Монета номиналом 5 грн посвящена 100-летию со дня объединения УНР и ЗУНР, которое произошло 22 января 1919 года на Софийском майдане в Киеве.
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"Акт Соединения, акт объединения украинских земель, в котором отмечалось, что отныне украинский народ, освобожденный могучим порывом своих сил, имеет возможность объединить усилия всех своих сыновей строить нераздельное самостоятельное Украинское государство на добро и счастье украинского народа", - написали в пресс-службе.
Монета выйдет тиражом в 40 ты штук.
Ранее сообщалось, что НБУ продаст неразрезанные гривны рулонами. Настоящие деньги можно будет приобрести на аукционе и поклеить их вместо обоев.
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