Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк выпускает монеты номиналом 2 и 5 гривен

Комментариев: 2
Новая монета в 2 грн посвящена Богдану Ханенко, а монета в 5 грн в честь 100-летия со дня объединения УНР и ЗУНР.
НБУ выпустит 2 и 5 гривен в виде монет
НБУ выпустит 2 и 5 гривен в виде монет
depositphotos.com

Памятные монеты будут выпущены Национальным банком и доступны в покупке с 17 января 2019 года.

Читай также: Нацбанк утилизировал банкноты на 41 млрд гривен

На монете номиналом 2 гривны будет изображен Богдан Ханенко, представитель известного казацко-старшинского рода, коллекционер, меценат, предприниматель, общественный деятель, который пользовался авторитетом в финансовых и промышленных кругах и был заметной фигурой в деловом и общественной жизни Киева.

"На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, по кругу надписи 2019 УКРАИНА (вверху слева), ДВЕ ГРИВНЫ (вверху справа), Богдан Ханенко 1849 - 1917 (внизу); в центре на переднем плане портрет Богдана Ханенко, на втором плане слева - Варвары Ханенко. Логотип Банкнотно-монетного двора размещено на зеркальном фоне справа.

Читай также: НБУ выпустил посвященную Севастополю памятную монету

На реверсе монеты изображена композиция - руки, символически держат стилизованную цветную картину (использовано тампопечать)", - говориться в сообщении пресс-службы НБУ.

Тираж монеты насчитывает 35 тыс штук.

На монете в 2 грн будет изображен Богдан Хоненко
На монете в 2 грн будет изображен Богдан Хоненко
bank.gov.ua

Монета номиналом 5 грн посвящена 100-летию со дня объединения УНР и ЗУНР, которое произошло 22 января 1919 года на Софийском майдане в Киеве.

Читай также: Украинские банкноты на удачу продают за 10 тыс гривен

"Акт Соединения, акт объединения украинских земель, в котором отмечалось, что отныне украинский народ, освобожденный могучим порывом своих сил, имеет возможность объединить усилия всех своих сыновей строить нераздельное самостоятельное Украинское государство на добро и счастье украинского народа", - написали в пресс-службе.

Монета выйдет тиражом в 40 ты штук.

Монета в 5 гривен посвящена 100-летию объединения УНР и ЗУНР
Монета в 5 гривен посвящена 100-летию объединения УНР и ЗУНР
bank.gov.ua

Ранее сообщалось, что НБУ продаст неразрезанные гривны рулонами. Настоящие деньги можно будет приобрести на аукционе и поклеить их вместо обоев.

Поделись:
Теги: национальный банк украины, монета, монеты, НБУ, Нацбанк, сувенир, памятная монета, УНР, ЗУНР, Богдан Хоненко, коллекции, коллекция монет, нумизматика, нумизматы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
GreenPeace!    15.01.2019, 14:12
Оценка:  0
GreenPeace!
Монеты в 1,2 гривны..это ппц....теряются,путаются.Перешла на оплату карточкой.А то монетницу,для мелочи нужно с собой носить.
гость  (аноним)  15.01.2019, 13:09
Оценка:  -3
гость
Монеты без драгметалла не станут нумизматической ценностью.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь