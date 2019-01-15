Иванку Трамп могут назначить главой Всемирного банка – СМИ
В числе кандидатов и Никки Хейли, Дэвид Мелпас и Марк Грин.
Дочь президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп числиться кандидатом на пост главы Всемирного банка, передают Сегодня.
Читай также: Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП Украины
Также в список кандидатов вошли Никки Хейли, бывший постпред США при ООН, Дэвид Мелпас, заместитель министра финансов США по международным делам и Марк Грин, глава Агентства США по международному развитию.
Кто возглавит Всемирный банк станет известно к середине февраля, а пока обязанности будет исполнять Кристалина Георгиева.
Ранее сообщалось, что Украина получила первый транш под гарантии Всемирного банка. Deutsche Bank предоставил Украине кредит на €349,3 млн.
Полная версия правил