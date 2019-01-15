Иванку Трамп могут назначить главой Всемирного банка – СМИ

В числе кандидатов и Никки Хейли, Дэвид Мелпас и Марк Грин.

Иванка Трамп является одной из претендентов на пост главы Всемирного банка Getty Images

Дочь президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп числиться кандидатом на пост главы Всемирного банка, передают Сегодня.

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Также в список кандидатов вошли Никки Хейли, бывший постпред США при ООН, Дэвид Мелпас, заместитель министра финансов США по международным делам и Марк Грин, глава Агентства США по международному развитию.

Кто возглавит Всемирный банк станет известно к середине февраля, а пока обязанности будет исполнять Кристалина Георгиева.

Ранее сообщалось, что Украина получила первый транш под гарантии Всемирного банка. Deutsche Bank предоставил Украине кредит на €349,3 млн.