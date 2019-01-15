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Иванку Трамп могут назначить главой Всемирного банка – СМИ

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В числе кандидатов и Никки Хейли, Дэвид Мелпас и Марк Грин.
Иванка Трамп является одной из претендентов на пост главы Всемирного банка
Иванка Трамп является одной из претендентов на пост главы Всемирного банка
Getty Images

Дочь президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп числиться кандидатом на пост главы Всемирного банка, передают Сегодня.

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Также в список кандидатов вошли Никки Хейли, бывший постпред США при ООН, Дэвид Мелпас, заместитель министра финансов США по международным делам и Марк Грин, глава Агентства США по международному развитию.

Кто возглавит Всемирный банк станет известно к середине февраля, а пока обязанности будет исполнять Кристалина Георгиева.

Ранее сообщалось, что Украина получила первый транш под гарантии Всемирного банка. Deutsche Bank предоставил Украине кредит на €349,3 млн.

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Теги: Всемирный банк, глава Всемирного банка, кандидаты, Иванка Трамп, Кристалина Георгиева, Никки Хейли, Дэвид Мелпас, Марк Грин
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Peyot    15.01.2019, 15:36
Оценка:  0
Peyot
ну там то не быдло сидит которое за популистов типа трампа голосует врядли она пройдет!
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