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В Минфин рассказали, какие зарплаты ждут украинцев через 3 года

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По прогнозам средние оклады будут увеличиваться на 6,9%.
Через три года средняя зарплата в Украине будет составлять 12 835 грн
Через три года средняя зарплата в Украине будет составлять 12 835 грн
depositphotos.com

В 2019 году средняя зарплата составит 10 129 грн, а в 2021 году ее рост в Макроэкономическом обзое Министерства финансов прогнозируют до 12 835 грн, передает UBR.

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"Среднемесячная зарплата работников (брутто) в гривнах составит 10 129 грн в 2019 году, 11 451 – в 2020-м, 12 835 – в 2021 году", – отметили авторы обзора.

Так, Минфин подсчитали, что номинальная зарплата, откорректированная на индексе потребительских цен, будет увеличена с 8713 грн на 6,9% в 2019 году. В 2020 году увеличение произойдет еще на 6%, а в 2021 еще на 6,2%. Отмечается, что в 2018 году рост средней зарплаты произошел на 11%.

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Минфин дал прогноз и по безработице, которая сейчас составляет 9,3%, а к 2021 году будет достигать уже 8,3%.

Зарплата в 2018 году увеличилась на 25-30%, а в 2019 эксперты ожидают продолжения данной тенденции, но конкретных цифр пока не называют.

Ранее сообщалось, что по данным Госстата инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8%.

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Теги: зарплата, заработная плата, средняя зарплата, инфляция, минимальная зарплата, Министерство финансов, макроэкономический обзор
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  15.01.2019, 16:59
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гость
А как можно минфин послать "на йух" культурно??? Пенсия 3209 грн. Стаж 42 года.
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