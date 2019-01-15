В Минфин рассказали, какие зарплаты ждут украинцев через 3 года

По прогнозам средние оклады будут увеличиваться на 6,9%.

Через три года средняя зарплата в Украине будет составлять 12 835 грн depositphotos.com

В 2019 году средняя зарплата составит 10 129 грн, а в 2021 году ее рост в Макроэкономическом обзое Министерства финансов прогнозируют до 12 835 грн, передает UBR.

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"Среднемесячная зарплата работников (брутто) в гривнах составит 10 129 грн в 2019 году, 11 451 – в 2020-м, 12 835 – в 2021 году", – отметили авторы обзора.

Так, Минфин подсчитали, что номинальная зарплата, откорректированная на индексе потребительских цен, будет увеличена с 8713 грн на 6,9% в 2019 году. В 2020 году увеличение произойдет еще на 6%, а в 2021 еще на 6,2%. Отмечается, что в 2018 году рост средней зарплаты произошел на 11%.

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Минфин дал прогноз и по безработице, которая сейчас составляет 9,3%, а к 2021 году будет достигать уже 8,3%.

Зарплата в 2018 году увеличилась на 25-30%, а в 2019 эксперты ожидают продолжения данной тенденции, но конкретных цифр пока не называют.

Ранее сообщалось, что по данным Госстата инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8%.