Газпром сорвал технические консультации по транзиту газа – МИД

В Брюсселе обсудили транзит природного газа в Евросоюз через Украину без участия российской стороны.

Представители российской компании Газпром сорвали технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Еврокомиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook во вторник, 15 января.

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"Газпром сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил. Логика проста – не обращать внимания ни на кого, строить Северный поток-2, не дожидаясь окончательных разрешений, игнорировать своих же партнеров", – заявила Зеркаль.

Она отметила, что "единственное, что остается делать – не делать Газпрому никаких исключений и распространять на все его проекты, особенно Северный поток-2, все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно".

"Очень кстати, что вопросы соответствующих изменений в газовую директиву ЕС обсуждаются в Совете ЕС именно сегодня", – добавила Зеркаль.

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Также она сообщила, что украинская сторона провела содержательные беседы с Еврокомиссией по всем существенным вопросам реформы рынка газа, выполнению Соглашения об ассоциации, в том числе обновленного приложения XXVII и дальнейшей судьбе трехсторонних консультаций.

"Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий", – резюмировала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Климкин озвучил позицию Украины на переговорах по газу. Украина настаивает, чтобы газ закупался на ее восточной границе, а транзитные тарифы рассчитывались по европейской методологии.