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Газпром сорвал технические консультации по транзиту газа – МИД

Комментариев: 3
В Брюсселе обсудили транзит природного газа в Евросоюз через Украину без участия российской стороны.
Елена Зеркаль призвала не делать Газпрому никаких исключений
Елена Зеркаль призвала не делать Газпрому никаких исключений
МИД Украины

Представители российской компании Газпром сорвали технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Еврокомиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook во вторник, 15 января.

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"Газпром сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил. Логика проста – не обращать внимания ни на кого, строить Северный поток-2, не дожидаясь окончательных разрешений, игнорировать своих же партнеров", – заявила Зеркаль.

Она отметила, что "единственное, что остается делать – не делать Газпрому никаких исключений и распространять на все его проекты, особенно Северный поток-2, все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно".

"Очень кстати, что вопросы соответствующих изменений в газовую директиву ЕС обсуждаются в Совете ЕС именно сегодня", – добавила Зеркаль.

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Также она сообщила, что украинская сторона провела содержательные беседы с Еврокомиссией по всем существенным вопросам реформы рынка газа, выполнению Соглашения об ассоциации, в том числе обновленного приложения XXVII и дальнейшей судьбе трехсторонних консультаций.

"Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий", – резюмировала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Климкин озвучил позицию Украины на переговорах по газу. Украина настаивает, чтобы газ закупался на ее восточной границе, а транзитные тарифы рассчитывались по европейской методологии.

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Теги: Россия, Украина, газ, ЕС, Газпром, Евросоюз, Еврокомиссия, транзит, транзит газа
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Комментариев (3)
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Pivkov3    15.01.2019, 18:20
Оценка:  -1
Pivkov3
Транспортировать газ страны агрессора, как можно? Это зрада. Трубу надо распилить на металлолом.
Michael2811    15.01.2019, 18:01
Оценка:  0
Michael2811
На Украине есть хорошая пословица про невестку !!!
гость  (аноним)  15.01.2019, 17:56
Оценка:  0
гость
А потребовать от порошенко открыть оффшоры, или от яценюка отчитаться о строительстве стены не пробовали? А еще обещанные европейские з/п и пенсии...
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