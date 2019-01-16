Средняя пенсия в Украине - менее $100 в месяц

В Пенсионном фонде назвали актуальные цифры по количеству пенсионеров в стране и их среднюю пенсию по состоянию на 1 января.

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По состоянию на 1 января 2019 года средняя пенсия в Украине составила 2645,6 гривен. Об этом во вторник, 15 января, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в соцсети Facebook.

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 11,470 млн человек.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд зарегистрировал всего 7 млн 190,5 тысяч людей, получающих пенсию.