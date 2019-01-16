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Средняя пенсия в Украине - менее $100 в месяц

Комментариев: 3
В Пенсионном фонде назвали актуальные цифры по количеству пенсионеров в стране и их среднюю пенсию по состоянию на 1 января.
Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии в Украине
Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии в Украине
Getty Images

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По состоянию на 1 января 2019 года средняя пенсия в Украине составила 2645,6 гривен. Об этом во вторник, 15 января, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в соцсети Facebook.

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 11,470 млн человек.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд зарегистрировал всего 7 млн 190,5 тысяч людей, получающих пенсию.

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Теги: пенсионер, пенсия, пенсионный фонд, пенсионеры, пенсии, пенсионная реформа
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.01.2019, 11:00
Оценка:  +2
гость
Ага это типа я ем капусту , а сосед мясо но в итоге можно сказать что мы вместе едим голубцы. А ничего что у некоторых пенсия вообще 1800 грн при 35 лет стажа .
nelci    16.01.2019, 11:25
Оценка:  +1
nelci
Редкий случай когда написали правду, действительно пенсия стала меньше 100$ , на сколько меньше, это уже другое дело.
Мыкола    16.01.2019, 10:58
Оценка:  +1
Мыкола
І скільки можна брехати!Пенсія зросла?!!! так от щоб Ви" Шановні " панове прожили б хоча б день на мінімальну пенсію! А то підкинуть 60 грн. як кістку собаці та на весь світ кричать про підвищення! Собі ж то завжди ---найбільшу та своїм родичам! І за які такі заслуги?!!! Чим вони кращі простих пенс
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