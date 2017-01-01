Украинцы массово вкладывают в депозиты: Ставки больше поднимать не будут

В декабре 2018 года объем депозитов населения составил 269,1 млрд грн.

Украинцы активно отдают деньги на депозитные счета. В конце 2018 года объем депозитов населения вырос на 4% и составил 269,1 млрд грн, передает UBR.

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Максимальный процент в банках в декабре достиг 20%, а средняя доходность депозитов на 12 месяцев поднялась на 0,15% годовых, 3-х месячных на 0,34% в рамках новогодних акций.

Долларовые ставки также поднялись по 12 месячным вкладам с 3,73% до 3,94%, но к концу месяца вернулись на 3,58% годовых. По 3х месячным ставки равнялись 2,16-2,40% годовых. Так, объем депозитных валютных средств поднялся на 1,4% и составил 8,6 млрд долларов.

"Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности", — спрогнозировал заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.

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Окончательное решение по размеру учетной ставки озвучат 31 января, но финансисты осторожно прогнозируют, что повышаться они не будут.

Доходность корпоративных вкладов в декабре выросла на 0,2% годовых до 14,5%, но она также будет зависеть от решения комитета НБУ 31 января. Отмечается, что компании, которые держали гривну на счетах заработали на 15,4% больше по вкладам – до 270,6 млрд грн. Валютные накопления сократились на 1,9% до 4,8 млрд долларов.

"В принципе это привычное и прогнозируемое явление. В конце года регионы обычно получают субвенции из центрального бюджета, и активно расплачиваются с подрядчиками по произведенным работам. Деньги растекаются. Да и бизнес не сильно сорит деньгами. Закрывает текущие контракты, а все оставшееся оставляет на январь для проплат по новым договорам", — прокомментировал ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

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Кредиты в национальной валюте подорожали с 19,8% до 20,9% годовых для корпоративных заемщиков. Ценники для населения не повышали, они остались на высоком уровне в 33,1% годовых.

Гривневые кредиты физлиц выросли на 0,6% и составили 135,4 млрд грн, в основном это кредиты под праздничные расходы и туристические поездки.

А вот кредитный портфель бизнеса сократился на 1,5% и в начале 2019 года достиг 478,5 млрд грн, а в валюте на 4,4%, что вывело его на 14,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что банки вышли на докризисный уровень по кредитованию. Портфель гривневых кредитов населению за прошлый год вырос на 31,4% до 135,4 млрд гривен, превысив объем в докризисный период.