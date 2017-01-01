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Украинцы массово вкладывают в депозиты: Ставки больше поднимать не будут

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В декабре 2018 года объем депозитов населения составил 269,1 млрд грн.
Гривневые депозиты украинцев составили 269,1 млрд грн
Гривневые депозиты украинцев составили 269,1 млрд грн
depositphotos.com

Украинцы активно отдают деньги на депозитные счета. В конце 2018 года объем депозитов населения вырос на 4% и составил 269,1 млрд грн, передает UBR.

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Максимальный процент в банках в декабре достиг 20%, а средняя доходность депозитов на 12 месяцев поднялась на 0,15% годовых, 3-х месячных на 0,34% в рамках новогодних акций.

Долларовые ставки также поднялись по 12 месячным вкладам с 3,73% до 3,94%, но к концу месяца вернулись на 3,58% годовых. По 3х месячным ставки равнялись 2,16-2,40% годовых. Так, объем депозитных валютных средств поднялся на 1,4% и составил 8,6 млрд долларов.

"Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности", — спрогнозировал заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.

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Окончательное решение по размеру учетной ставки озвучат 31 января, но финансисты осторожно прогнозируют, что повышаться они не будут.

Доходность корпоративных вкладов в декабре выросла на 0,2% годовых до 14,5%, но она также будет зависеть от решения комитета НБУ 31 января. Отмечается, что компании, которые держали гривну на счетах заработали на 15,4% больше по вкладам – до 270,6 млрд грн. Валютные накопления сократились на 1,9% до 4,8 млрд долларов.

"В принципе это привычное и прогнозируемое явление. В конце года регионы обычно получают субвенции из центрального бюджета, и активно расплачиваются с подрядчиками по произведенным работам. Деньги растекаются. Да и бизнес не сильно сорит деньгами. Закрывает текущие контракты, а все оставшееся оставляет на январь для проплат по новым договорам", — прокомментировал ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

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Кредиты в национальной валюте подорожали с 19,8% до 20,9% годовых для корпоративных заемщиков. Ценники для населения не повышали, они остались на высоком уровне в 33,1% годовых.

Гривневые кредиты физлиц выросли на 0,6% и составили 135,4 млрд грн, в основном это кредиты под праздничные расходы и туристические поездки.

А вот кредитный портфель бизнеса сократился на 1,5% и в начале 2019 года достиг 478,5 млрд грн, а в валюте на 4,4%, что вывело его на 14,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что банки вышли на докризисный уровень по кредитованию. Портфель гривневых кредитов населению за прошлый год вырос на 31,4% до 135,4 млрд гривен, превысив объем в докризисный период.

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Теги: депозиты, депозит в банке, депозитарные услуги, кредит, ставки по депозитам, ставки по депозитам в гривне, ставки по депозитам в долларах, ставки по депозитам в евро, НБУ
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