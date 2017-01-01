НБУ за год обнаружил 78 нелегальных обменников
Национальный банк за 2018 год осуществил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом во вторник, 15 января сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ; препятствование проведению проверки.
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Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в Украине утратил силу закон о моратории на проведение проверок субъектов хозяйственной деятельности.
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