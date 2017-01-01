НБУ за год обнаружил 78 нелегальных обменников

Всего в 2018 году Нацбанк провел 1103 проверки обменников на всей территории Украины.

В прошлом году НБУ выявил 78 нелегальных пунктов обмена валюты Корреспондент.net

Национальный банк за 2018 год осуществил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом во вторник, 15 января сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ; препятствование проведению проверки.

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Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в Украине утратил силу закон о моратории на проведение проверок субъектов хозяйственной деятельности.