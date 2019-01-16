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Доллар подорожал: Курс валют на 16 января

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Курс доллара на межбанковском валютном рынке был стабильным, поднявшись на 1 копейку в продаже – до 28,10 грн/долл, курс в покупке вырос на 2 копейки – до 28,07 грн/долл.
На черном рынке утром, 16 января, доллар можно купить в среднем за 28,10 грн
На черном рынке утром, 16 января, доллар можно купить в среднем за 28,10 грн
bigmir.net

На 16 января, среду, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2816,6809 гривны (+14,3135);

– 100 евро – 3217,7763 гривны (+4,3016).

Курс гривны снизили более чем на 14 копеек – до 28,16 гривен за доллар, а евро подорожал на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке курс доллара поднялся в продаже и в покупке на 1 и 2 копейки – до 28,10 грн/долл и до 28,07 грн/долл, соответственно.

Ранее сообщалось, что за год украинцы купили валюты на $11 миллиардов. По итогам прошлого года население купило валюты почти на 1,5 млрд долларов больше, чем продало.

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Комментариев (1)
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SWATFANAT    16.01.2019, 10:49
Оценка:  -1
SWATFANAT
Фантики ничего не стоят, увы ((
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