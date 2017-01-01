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Запрет на пластик: Еще одна страна озаботилась состоянием экологии

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Ямайка запретила туристам и местному населению использовать пластиковую посуду.
Много мусора попадает в воду вовремя и после ураганов
Много мусора попадает в воду вовремя и после ураганов
Getty Images

С начала 2019 года правительство Ямайки запрещает использование одноразовых пластиковых тарелок, бутылок и упаковок не только местными жителями, но и туристами, передает Сегодня. Они были вынуждены принять такое решение из-за плохого состояние экологии на острове.

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Так, Фриц Пиннок, ректор Карибского морского университета, рассказал, что гавань столицы, Кингстон, покрывается слоем пластиковых пакетов, бутылок и трубочек после того, как пройдет дождь. Такой слой мусора убивает местную флору и фауну.

"Мы в значительной степени зависим и от туризма, а наши пляжи чрезвычайно ценны. Пластик и пенопласт, безусловно, уже нанесли ущерб береговой линии", – утверждает он.

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На замену пластиковым пакетам супермаркеты и аптеки Ямайки предлагают тканевые сумки, которые можно использовать много раз. Также власти сообщают, что продовольственная бумажная коробка может быть альтернативой пластиковых пакетов.

Фриц Пиннок предлагает прививать культуру раздельного сбора и переработки мусора.

Ранее сообщалось, что на не переработанном пластиковом мусоре можно заработать 7,2 триллионов долларов. На Земле находится 90,5% пластика, который производился когда-либо и до сих пор не был переработан.

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Теги: кология, пластиковый мусор, борьба с загрязнением, экология Земли, загрязнение мирового океана, бытовой пластик, запрет на бытовой пластик, альтернатива пластиковым пакетам
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