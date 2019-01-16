Суд на Кипре арестовал активы Фирташа - СМИ

Кипрский суд арестовал движимое и недвижимое имущество украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на сумму около 46 млн долларов.

На Кипре суд города Лимасол наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на сумму около 46 млн долларов. Об этом в среду, 16 января, сообщает со ссылкой на собственные источники газета Коммерсантъ.

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В частности, указано, что иск против компаний Фирташа подал российский банк ВТБ. При этом кипрский суд наложил арест на имущество олигарха в качестве обеспечительной меры.

Известно, что арест касается не только личного имущества Фирташа, но и активов его компаний, в том числе - главной компании Group DF Holdings Limited.

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По данным газеты, юристы банка ВТБ подали иск еще 20 декабря, а решение было принято через неделю.

Ожидается, что рассматривать иск по существу суд начнет в конце января 2019 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Коболев обвинил Дмитрия Фирташа в воровстве денег посредством облгазов. По его мнению, Фирташ ворует 1 млрд долларов ежегодно через облгазы