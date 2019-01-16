Высший суд освободил судью Эмельянова – СМИ
На заседании Высшей рады правосудия ее состав поддержал решение 2 дисциплинарной палаты и притянул Артура Эмельянова к дисциплинарной ответственности в виде подачи документов на увольнение, передает Bihus.
Читай также: Вернет ли ВТБ деньги вкладчикам
Судья Эмельянов имеет в распоряжении 1 месяц, чтобы оспорить и отменить это решение в суде, после чего Высшая рада правосудия вынесет отдельное решение.
Отмечается, что Артур Эмельянов подозревается во вмешательстве в работу других судей, в особенности хозяйственных судов, потому отстранен от правосудия, что не мешало ему до недавнего времени оставаться судьей.
Ранее сообщалось, что за первые 3 дня января нового 2019 года полиция задержала 9 лиц за взятки и разоблачили 137 за административную коррупцию.
Полная версия правил