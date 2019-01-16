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Высший суд освободил судью Эмельянова – СМИ

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Артур Эмельянов будет притянут только к дисциплинарной ответственности в виде подачи заявления на увольнение.
Судью Эмельянова освободили
Судью Эмельянова освободили
скриншот из видео

На заседании Высшей рады правосудия ее состав поддержал решение 2 дисциплинарной палаты и притянул Артура Эмельянова к дисциплинарной ответственности в виде подачи документов на увольнение, передает Bihus.

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Судья Эмельянов имеет в распоряжении 1 месяц, чтобы оспорить и отменить это решение в суде, после чего Высшая рада правосудия вынесет отдельное решение.

Отмечается, что Артур Эмельянов подозревается во вмешательстве в работу других судей, в особенности хозяйственных судов, потому отстранен от правосудия, что не мешало ему до недавнего времени оставаться судьей.

Ранее сообщалось, что за первые 3 дня января нового 2019 года полиция задержала 9 лиц за взятки и разоблачили 137 за административную коррупцию.

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Теги: коррупция, коррупционные схемы, коррупционеры, коррупционный судья, судья коррупционер, следствие, Артур Эмельянов
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
V1KOR1A5    16.01.2019, 12:52
Оценка:  0
V1KOR1A5
Лучше напишите кого посадили в 2018, на сколько и их должности
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