Киевлянка заплатила более 120 млн гривен по налогам на доходы физических лиц

В общей сумме по Украине было задекларировано 73,1 млрд грн доходов граждан и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

В Украине в 2018 году было задекларировано 73,1 млрд грн налогов на доход физических лиц depositphotos.com

Государственная фискальная служба опубликовала результаты деклараций граждан и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность в Украине. Так, было подано более 622 тыс деклараций, что немного ниже по сравнению с 636 тыс в 2017 году.

Читай также: Нацбанк заявил о росте денежной базы

Прибыль от инвестиционных активов была задекларирована на 20% более плательщиков, на 23% больше плательщиков зарегистрировали доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества.

На 9,9 млрд грн больше деклараций оформили на общий доход – 73,1 млрд грн, что на 16% больше, чем в предыдущем году.

Читай также: Кто "кормит" Украину, а кто "обирает": Госбюджет-2019 в инфографике

"Самостоятельно определенные налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц к уплате в бюджет в сумме 2,3 млрд грн, что на 468,5 млн грн, или на 24 проц. больше, чем в предыдущем году. Сумма военного сбора к уплате составляет 302,7 млн грн, что на 31,8 млн грн, или на 12 процентов больше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении ГФС.

Рекордная сумма была уплачена киевлянкой в 120 млн грн по налогу на доходы физических лиц и военного сбора.

Читай также: Финансовый прогноз на 2019 год: Где лучше хранить сбережения и чего ожидать

Так, украинцы декларировали доходы в виде доходов, не подлежащих налогообложению – 13,5 млрд грн, иностранных доходов – 8,4 млрд грн, доходов от наследования (получение в подарок) имущества – 7,4 млрд грн, доходов от операций по продаже (обмену) объектов движимого и недвижимого имущества – 6,1 млрд грн, других доходов – 13,2 млрд грн.

"Количество граждан, которые в течение 2018 задекларировали право на налоговую скидку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4 процента и составляет более 143 тыс человек. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определенная плательщиками налогов в сумме – 265,7 млн грн, что 51,4 млн грн, или на 24 проц. больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - подытожили в ГФС.

Ранее сообщалось, что Александ Савченко считает, что налоги на доход граждан нужно максимально снизить. Финансист считает, что налоги должны быть снижены как минимум к 10-15%.