Ахметов стал владельцем российской части акций Киевоблэнерго

ДТЭК Нефтегаз купили 24,99% акций ЧАО Киевоблэнерго.

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ДТЭК Нефтегаз выкупила 24,99% акций Киевоблэнерго, которые раньше принадлежали группе VS Energy International Ukraine (ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина"), передает Интерфакс-Украина.

Так, в собственности VS Energy осталось 33,60788% акций ЧАО, согласно сообщения Киевоблэнерго в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет закрыл дело против ДТЭК. Спустя три года комитет признал, что ДТЭК не занимает монопольное положение на энергорынке Украины.