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Ахметов стал владельцем российской части акций Киевоблэнерго

Комментариев: 3
ДТЭК Нефтегаз купили 24,99% акций ЧАО Киевоблэнерго.
ДТЭК выкупила 24,99% акций Киевоблэнерго
ДТЭК выкупила 24,99% акций Киевоблэнерго
facebook.com/Rinat-Akhmetov-113351778750630

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ДТЭК Нефтегаз выкупила 24,99% акций Киевоблэнерго, которые раньше принадлежали группе VS Energy International Ukraine (ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина"), передает Интерфакс-Украина.

Так, в собственности VS Energy осталось 33,60788% акций ЧАО, согласно сообщения Киевоблэнерго в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет закрыл дело против ДТЭК. Спустя три года комитет признал, что ДТЭК не занимает монопольное положение на энергорынке Украины.

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Теги: ДТЭК, Киевоблэнерго, Ринат Ахметов, ДТЭК Нефтегаз, VS Energy
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Комментариев (3)
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Ехидный    16.01.2019, 14:23
Оценка:  0
Ехидный
Предлагается переименовать министерство энергетики в Ахмет-сарай
гость  (аноним)  16.01.2019, 14:01
Оценка:  +2
гость
А НКРЭКУ говорит, что потребитель сам сможет выбрать поставщика услуг. КАК, если везде один ДТЭК???
Ехидный    16.01.2019, 14:16
Оценка:  +1
Ехидный
Вы бор между *уем и хером
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