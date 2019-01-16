Ахметов стал владельцем российской части акций Киевоблэнерго
ДТЭК Нефтегаз купили 24,99% акций ЧАО Киевоблэнерго.
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ДТЭК Нефтегаз выкупила 24,99% акций Киевоблэнерго, которые раньше принадлежали группе VS Energy International Ukraine (ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина"), передает Интерфакс-Украина.
Так, в собственности VS Energy осталось 33,60788% акций ЧАО, согласно сообщения Киевоблэнерго в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет закрыл дело против ДТЭК. Спустя три года комитет признал, что ДТЭК не занимает монопольное положение на энергорынке Украины.
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