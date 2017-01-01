Нацбанк рассказал об укреплении гривны в 2018 году

За прошлый год украинская валюта укрепилась на 1,4%, подсчитали в центробанке и назвали факторы, способствовавшие этому.

"Благодаря жесткой монетарной политике, а также благодаря благоприятной цинновых конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине 2018 года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии прошлого года, курс гривны укрепился на 1,4% за 2018 год", - сказал Смолий.

Он также отметил, что укрепление гривны позволило Национальному банку активно пополнять международные резервы в течение года за счет покупки валюты на межбанковском рынке.

"Другим источником стало внешнее финансирование. Украина получила новую программу сотрудничества с МВФ, которая является фундаментом для дальнейшего укрепления макрофинансовой стабильности. Благодаря этому в резервы от международных партнеров, а именно: от МВФ, ЕС и Всемирного банка, поступило 2,4 млрд долл. В итоге имеем наибольший объем международных резервов за 5 лет - это 20,8 млрд долл", - сказал Смолий. Читай также: За год украинцы купили валюты на $11 миллиардов

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривны по операциям с наличными долларами за год вырос: в продаже на 1,03% с 2760,73 за 100 долларов до 2789,29, в покупке - на 0,94% с 2744,07 до 2769,92.

Стоит отметить, что в статистика НБУ по курсу гривны рассчитана за период с 31 декабря 2017 года по 1 января 2019 года и не учитывает резкий рост курса доллара, который произошел осенью 2017 года, когда доллар стоил в районе 26 гривен.

Ранее сообщалось, что за год Нацбанк купил на межбанке $3,2 млрд. За прошлый год центробанк продал на безналичного доллара на 1,8 миллиардов. Купленные доллары ушли в золотовалютные резервы.