Шатдаун в США: Правительство ожидает ухудшение последствий в 2 раза

Во сколько обойдется Штатам решение Дональда Трампа.

Прогнозируется, что при продлении шатдауна до марта, потери ВВП США достигнут 0,5% Getty Images

Американская администрация пересмотрела экономическую угрозу, которая возникла благодаря шатдауну, и предполагает, что она будет значительно выше, чем ожидалось ранее, передает Сегодня со ссылкой на CNBC.

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Показатели роста экономики в связи с шатдауном будут опускаться каждую неделю на 0,1%, когда как ранее этот показатель опускался раз в две недели.

Раньше власти предполагали, что шатдаун затронет только сотрудников федеральных ведомств, но сейчас переоценке подверглись все подрядчики государственных учреждений.

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Так, прогнозируется, что при неудаче в регулировании бюджетного кризиса в США до марта, потери ВВП страны достигнут 0,5%.

Ранее сообщалось, что из-за продолжающегося шатдауна почти миллион госслужащих не получили зарплату. Администрация Трампа близка к рекорду длительности приостановки работы федеральных учреждений.