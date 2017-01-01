Шатдаун в США: Правительство ожидает ухудшение последствий в 2 раза
Американская администрация пересмотрела экономическую угрозу, которая возникла благодаря шатдауну, и предполагает, что она будет значительно выше, чем ожидалось ранее, передает Сегодня со ссылкой на CNBC.
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Показатели роста экономики в связи с шатдауном будут опускаться каждую неделю на 0,1%, когда как ранее этот показатель опускался раз в две недели.
Раньше власти предполагали, что шатдаун затронет только сотрудников федеральных ведомств, но сейчас переоценке подверглись все подрядчики государственных учреждений.
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Так, прогнозируется, что при неудаче в регулировании бюджетного кризиса в США до марта, потери ВВП страны достигнут 0,5%.
Ранее сообщалось, что из-за продолжающегося шатдауна почти миллион госслужащих не получили зарплату. Администрация Трампа близка к рекорду длительности приостановки работы федеральных учреждений.
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