106 млн гривен на админграницы с Крымом оказались не использованными - Минфин
Кабинет министров Украины выделил 106 миллионов гривен на постройку пунктов пропуска Чонгар и Каланчак еще 4 июля 2018 года, но использованы они так и не были, а в 2019 бюджетном году сделать это уже невозможно, передает Громадське со ссылкой на ответ Андрея Градиля, заместителя министра финансов Украины.
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Он объясняет, что из-за отсутствия необходимых документов деньги в бюджет Министерства инфраструктуры не были выделены из Резервного фонда. Минфин должен был предоставить экономическую классификацию, общий объем расходов и утвержденную смету для строительства КПВВ.
Градиль отметил, что деньги, которые выделили в 2018 году не могут быть использованы в 2019. Строительство КПВВ было предусмотрено в Плане мероприятий по реализации государственной политики на счет аннексированного Крыма, который был утвержден еще 28 марта 2018 года.
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Министерство инфраструктуры Украины, Министерство финансов, МинТОТ и Херсонская область были назначены ответственными. По плану КВПП на границе с Крымом должны были быть построены до конца третьего квартала 2018 года, а сервисные зоны с центрами предоставления административных услуг до 1 января 2019 года.
Ранее сообщалось, что в Крыму продали большинство отобранного имущества Коломойского. В Крыму продали более половины национализированного на полуострове имущества украинского олигарха Игоря Коломойского.
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