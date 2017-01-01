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106 млн гривен на админграницы с Крымом оказались не использованными - Минфин

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В 2018 году деньги на КПВВ не использовали, а в 2019 году сделать это невозможно.
КПВВ на границе с Крымом должны были построить еще до начала 2019 года
КПВВ на границе с Крымом должны были построить еще до начала 2019 года
Getty Images

Кабинет министров Украины выделил 106 миллионов гривен на постройку пунктов пропуска Чонгар и Каланчак еще 4 июля 2018 года, но использованы они так и не были, а в 2019 бюджетном году сделать это уже невозможно, передает Громадське со ссылкой на ответ Андрея Градиля, заместителя министра финансов Украины.

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Он объясняет, что из-за отсутствия необходимых документов деньги в бюджет Министерства инфраструктуры не были выделены из Резервного фонда. Минфин должен был предоставить экономическую классификацию, общий объем расходов и утвержденную смету для строительства КПВВ.

Градиль отметил, что деньги, которые выделили в 2018 году не могут быть использованы в 2019. Строительство КПВВ было предусмотрено в Плане мероприятий по реализации государственной политики на счет аннексированного Крыма, который был утвержден еще 28 марта 2018 года.

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Министерство инфраструктуры Украины, Министерство финансов, МинТОТ и Херсонская область были назначены ответственными. По плану КВПП на границе с Крымом должны были быть построены до конца третьего квартала 2018 года, а сервисные зоны с центрами предоставления административных услуг до 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму продали большинство отобранного имущества Коломойского. В Крыму продали более половины национализированного на полуострове имущества украинского олигарха Игоря Коломойского.

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Теги: КПВВ, Крым, граница Крыма, Кабмин, Минфин, Херсонская область, строительство КПВВ
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