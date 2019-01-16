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Украина заработала два миллиарда на "еврономерах"

Комментариев: 2
Для Минфина и Пенсионного фонда такие поступления денег стали "приятным и незапланированным доходом".
Растаможено уже более 30 тысяч "евроблях"
Растаможено уже более 30 тысяч "евроблях"
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В государственный бюджет Украины перечислено 2 млрд гривен от растаможивания 30 тысяч автомобилей на европейских номерах. Об этом сказал замминистра финансов Сергей Верланов в ходе встречи в Национальном банке Украины, сообщает РБК-Украина.

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“На сегодняшний день государственный бюджет получил 2 млрд грн от растаможивания этих автомобилей. Растаможено более 30 тысяч автомобилей из более 500 тысяч “, – сказал он.

Минфин прогнозирует, что всего будет растаможено 250-300 тысяч автомобилей на еврономерах, добавил замминистра.

Верланов также отметил, что для Минфина и Пенсионного фонда такие поступления денег стали “приятным и незапланированным доходом“.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 4 января по новым правилам оформили 16,5 тысяч “еврономеров“. Активнее всего оформлялись транспортные средства в Киеве, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областях.

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Теги: Украина, бюджет, налоги, Минфин, Таможня, пенсионный фонд, бюджет Украины, евробляхи
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.01.2019, 16:10
Оценка:  0
гость
А оказывается есть еще гроши у населения в загашниках! Так это, можно ввести налог на дождь, ливень с грозой, ...а потом и на воздух..., дышать то не перестанут?
мармизасвiдомого    16.01.2019, 15:16
Оценка:  -2
мармизасвiдомого
презу на през компанию хватит
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