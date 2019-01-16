Украина заработала два миллиарда на "еврономерах"

Для Минфина и Пенсионного фонда такие поступления денег стали "приятным и незапланированным доходом".

Растаможено уже более 30 тысяч "евроблях" facebook.com

В государственный бюджет Украины перечислено 2 млрд гривен от растаможивания 30 тысяч автомобилей на европейских номерах. Об этом сказал замминистра финансов Сергей Верланов в ходе встречи в Национальном банке Украины, сообщает РБК-Украина.

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“На сегодняшний день государственный бюджет получил 2 млрд грн от растаможивания этих автомобилей. Растаможено более 30 тысяч автомобилей из более 500 тысяч “, – сказал он.

Минфин прогнозирует, что всего будет растаможено 250-300 тысяч автомобилей на еврономерах, добавил замминистра.

Верланов также отметил, что для Минфина и Пенсионного фонда такие поступления денег стали “приятным и незапланированным доходом“.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 4 января по новым правилам оформили 16,5 тысяч “еврономеров“. Активнее всего оформлялись транспортные средства в Киеве, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областях.