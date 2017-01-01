Украинцам вернули 460 млн долгов по зарплате

Госисполнители в 2018 году добились погашения почти полмиллиарда зарплатных долгов. Деньги получили 38 тысяч украинцев.

Более 38 тысяч украинцам вернули долги по зарплате Корреспондент.net

Государственные исполнители Минюста в 2018 году заставили предприятия выплатить работникам более 460 млн грн задолженной зарплаты. Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Более 38 тысяч украинских работников, которые годами, а иногда и десятилетиями, не видели денег, наконец, получили заработанное в полном объеме. Это тот результат, который возвращает веру граждан в Украину, в способность государства защитить их права", - сказал Петренко.

По его словам, в Украине запустили публичный реестр предприятий-должников. Минюст также создал специальные исполнительные группы, в каждом регионе - штабы по координации, мониторингу и контролю за состоянием исполнения органами государственной исполнительной службы решений о взыскании задолженности по заработной плате.

Ранее сообщалось, что в Минфин рассказали, какие зарплаты ждут украинцев через 3 года. По прогнозам средние оклады будут увеличиваться на 6,9%.