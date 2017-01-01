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Украинцам вернули 460 млн долгов по зарплате

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Госисполнители в 2018 году добились погашения почти полмиллиарда зарплатных долгов. Деньги получили 38 тысяч украинцев.
Более 38 тысяч украинцам вернули долги по зарплате
Более 38 тысяч украинцам вернули долги по зарплате
Корреспондент.net

Государственные исполнители Минюста в 2018 году заставили предприятия выплатить работникам более 460 млн грн задолженной зарплаты. Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Более 38 тысяч украинских работников, которые годами, а иногда и десятилетиями, не видели денег, наконец, получили заработанное в полном объеме. Это тот результат, который возвращает веру граждан в Украину, в способность государства защитить их права", - сказал Петренко.

По его словам, в Украине запустили публичный реестр предприятий-должников. Минюст также создал специальные исполнительные группы, в каждом регионе - штабы по координации, мониторингу и контролю за состоянием исполнения органами государственной исполнительной службы решений о взыскании задолженности по заработной плате.

Ранее сообщалось, что в Минфин рассказали, какие зарплаты ждут украинцев через 3 года. По прогнозам средние оклады будут увеличиваться на 6,9%.

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Теги: зарплаты, Минюст, Минюст Украины, зарплата, задолженность по выплате зарплаты
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