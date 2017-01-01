Гречка в Украине подешевела пятый месяц подряд

В целом за пять месяцев в Украине гречневая крупа подешевела на 1,4 гривны за килограмм продукта.

Цены на гречку в Украине снижаются пять месяцев подряд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата в среду, 16 января.

Читай также: Какие продукты подорожают в 2019 году и почему

Отмечается, что в декабре стоимость 1 кг гречки составила 16,3 грн, что на 30 копеек дешевле, чем в ноябре. В ноябре – 16,63. Это – на 31 копейку дешевле, чем в октябре.

В то же время, в октябре, по сравнению с сентябрем, гречка подешевела на 47 копеек, в сентябре, по сравнению с августом – на 18 копеек, в августе, по сравнению с июлем – на 17 копеек.

В целом за пять месяцев в Украине гречаная крупа подешевела на 1,4 гривны за килограмм продукта.

Ранее сообщалось, что Как и почему отличаются цены на продукты в областях Украины. Самые дорогие продукты в Киевской, Донецкой и Закарпатской областях, а самые дешевые в Тернопольской, Полтавской и Днепропетровской областях.