Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гречка в Украине подешевела пятый месяц подряд

Комментариев: 0
В целом за пять месяцев в Украине гречневая крупа подешевела на 1,4 гривны за килограмм продукта.
В декабре гречка подешевела на 30 копеек
В декабре гречка подешевела на 30 копеек
facebook.com

Цены на гречку в Украине снижаются пять месяцев подряд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата в среду, 16 января. 

Читай также: Какие продукты подорожают в 2019 году и почему

Отмечается, что в декабре стоимость 1 кг гречки составила 16,3 грн, что на 30 копеек дешевле, чем в ноябре. В ноябре – 16,63. Это – на 31 копейку дешевле, чем в октябре.

В то же время, в октябре, по сравнению с сентябрем, гречка подешевела на 47 копеек, в сентябре, по сравнению с августом – на 18 копеек, в августе, по сравнению с июлем – на 17 копеек.

В целом за пять месяцев в Украине гречаная крупа подешевела на 1,4 гривны за килограмм продукта.

Ранее сообщалось, что Как и почему отличаются цены на продукты в областях Украины. Самые дорогие продукты в Киевской, Донецкой и Закарпатской областях, а самые дешевые в Тернопольской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Поделись:
Теги: Украина, продукты, Гречка, продукты питания, цены на продукты, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь