Чем больше денег на библиотеки, парки и дороги, тем счастливее люди

Ученые выяснили, что заставляет людей почувствовать себя лучше.

Люди чувствуют себя лучше, если правительство тратит много денег на общественную инфраструктуру depositphotos.com

Под руководством доцента кафедры психологии Университета Бэйлор в США Патрика Флавина исследователи проанализировали данные об уровне счастья и выяснили, что люди чувствуют себя более счастливыми в тех штатах, где местное правительство тратит больше средств на общественные блага, в том числе на библиотеки, парки, автомагистрали, природные ресурсы и охрану правопорядка, передает Naked Science.

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Общий социальный опрос проводился в период с 1976 по 2006 года на американцах и отслеживал социальные характеристики. Во внимание принимались также семейное положение, здоровье, образование и доход.

Вместе с этим было проанализировано подробные данные о государственных расходах штатов за то же время. Все деньги для финансирования государственных общественных благ были получены за счет государственных налогов и выплат федерального правительства штатам, что в среднем составляет 22,5 процента от общих доходов штата за этот 30-летний период.

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Так, хорошее состояние автомобильных дорог позволяет людям меньше стоять в пробках, а потому больше времени тратить на то, что нравится. Большие парки являются социальным пространством, а уровень счастья, в свою очередь, поднимается за счет более тесных контактов.

Отмечается, что даже, если с увеличением трат на общественные места повышаются налоги на недвижимость, то все равно от этого больше плюсов, чем минусов.

"По сравнению с другими государственными расходами, эти траты, как правило, вызывают наименьшее количество споров между либералами и консерваторами, демократами и республиканцами, по сравнению с пособиями по бедности или пособиями по безработице, где существуют определенные разногласия между политическими партиями. Я думаю, что политики осознают, что, если правительство не будет заниматься этой сферой, общественных благ вовсе не будет", - утверждает Флавин.

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Вместе с этим Флавин не отрицает, что существует возможность того, что более счастливые люди сами определяют свой уровень жизни, живя в тех местах, где правительство тратит больше на общественные блага.

Ученый уверен, что со временем влияние политики на качество жизни граждан будет исследоваться все больше.

Ранее сообщалось, что украинцы чувствуют себя счастливее всего с момента независимости страны. Социологическое исследование показало, что за 23 года украинцы чувствуют себя счастливее всего.