Гривна растет, доллар дешевеет: Курс валют на 17 января

Курс доллара на межбанковском валютном рынке опустился на две копейки в продаже – до 28,08 грн/долл, курс в покупке упал также на 2 копейки – до 28,05 грн/долл.

На черном рынке можно приобрести доллар за 28,10 в четверг, 17 января bigmir.net

На 17 января, четверг, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

Читай также: Цифра дня: 1150 дней без российского газа

– 100 долларов США – 2800,8502 гривны (-15,8307);

– 100 евро – 3189,8883 гривны (-27,888).

Так, курс гривны по отношению к доллару вырос почти на 16 копеек – до 28 гривен за доллар, а по отношению к евро на почти 28 копеек – до 31,89 за евро.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже и в покупке упал на 2 копейки - до 28,08 грн/долл и до 28,05 грн/долл, соответственно.

Ранее сообщалось, что украинцам вернули 460 млн долгов по зарплате. Госисполнители в 2018 году добились погашения почти полмиллиарда зарплатных долгов. Деньги получили 38 тысяч украинцев.