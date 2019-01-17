Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гривна растет, доллар дешевеет: Курс валют на 17 января

Комментариев: 1
Курс доллара на межбанковском валютном рынке опустился на две копейки в продаже – до 28,08 грн/долл, курс в покупке упал также на 2 копейки – до 28,05 грн/долл.
На черном рынке можно приобрести доллар за 28,10 в четверг, 17 января
На черном рынке можно приобрести доллар за 28,10 в четверг, 17 января
bigmir.net

На 17 января, четверг, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

Читай также: Цифра дня: 1150 дней без российского газа

– 100 долларов США – 2800,8502 гривны (-15,8307);

– 100 евро – 3189,8883 гривны (-27,888).

Так, курс гривны по отношению к доллару вырос почти на 16 копеек – до 28 гривен за доллар, а по отношению к евро на почти 28 копеек – до 31,89 за евро.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже и в покупке упал на 2 копейки - до 28,08 грн/долл и до 28,05 грн/долл, соответственно.

Ранее сообщалось, что украинцам вернули 460 млн долгов по зарплате. Госисполнители в 2018 году добились погашения почти полмиллиарда зарплатных долгов. Деньги получили 38 тысяч украинцев.

Поделись:
Теги: доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
zadneprohodchik    17.01.2019, 10:38
Оценка:  0
zadneprohodchik
Да уже в 3 раза подешевел с 2014го
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь