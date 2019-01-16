Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров

Украина замыкает список из десяти стран с высоким приростом миллионеров в ближайшие пять лет.

Украина вошла в десятку стран с наиболее быстро растущим количеством владельцев состояния от 1 до 30 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете Hign Net Worth Handbook 2019 международной консалтинговой компании Wealth-X, пишет РБК в среду, 16 января.

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Как сообщается, к концу прошлого года в мире жили 22 млн 402 тысяч 510 человек, каждый из которых владеет состоянием от $1 млн до $30 млн (High Net Worth, HNW).

По данным экспертов, в течение ближайших пяти лет численность HNWI особенно быстро будет расти в странах Азии (в среднем на 7,6% ежегодно).

В то же время лидером топ-10 стран, в которых новые HNWI вплоть до 2023 года будут появляться чаще всего, стала Нигерия. Согласно прогнозу Wealth-X, число HNWI в этой африканской стране будет ежегодно увеличиваться на 16,3%, тогда как в Китае - только на 9,8%.

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Также в топ-10 вошли Египет (ожидаемые темпы годового прироста HNWI 12,5%), Бангладеш (11,4%), Вьетнам (10,1%), Польша (10%), Кения (9,8%), Индия (9,7%) Филиппины (9,4%) и Украина (9,2%).

По данным Wealth-X, две трети всех HNWI мира живет сейчас в Северной Америке (41%, свыше 9,18 млн человек) и Европе (25%, более 5,674 млн).

При этом три четверти всех HNWI мира обитают всего в десяти странах - в США (8,68 млн человек), Китае (1,88 млн), Японии (1,619 млн), Германии (1,02 млн), Великобритании (893,9 тыс.), Франции (877,4 тыс.), Канаде (505 тыс.), Южной Корее (476,7 тыс.), Австралии (473,6 тыс.) и Италии (418 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Минфин рассказали, какие зарплаты ждут украинцев через 3 года. По прогнозам средние оклады будут увеличиваться на 6,9%.