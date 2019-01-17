В НБУ рассказали, когда заменят 5 и 10 грн на монеты

Бумажные деньги постепенно полностью будут заменены от 1 до 10 грн.

НБУ постепенно заменит банкноты номиналом в 5 и 10 грн на монеты facebook.com

Бумажные банкноты в 5 и 10 гривен будут также постепенно полностью заменены, как 1 и 2 гривны, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя НБУ Якова Смолия на брифинге.

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Смолий отметил, что монета номиналом в 10 гривен в 2019 году точно выпускаться не будет, а на счет выпуска 5 гривен данных пока нет.

“Относительно монет 1 и 2 гривны, безусловно, обращение является более долговременным, чем бумажные банкноты, которые изнашиваются... Изготовление монет и их обращение значительно дешевле для НБУ, чем банкноты“, - сказал он.

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Он рассказал, что бумажные банкноты номиналом от 1 до 10 гривен все же выпускаться будут, но только для коллекционеров.

“Они не будут выпускаться в обращение“, - сказал глава НБУ.

На 5 гривнах будет изображен Богдан Хмельницкий, а на 10 - Иван Мазепа bank.gov.ua

Ранее сообщалось, что НБУ продаст неразрезанные гривны рулонами. Настоящие деньги можно будет приобрести на аукционе и поклеить их вместо обоев.