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В НБУ рассказали, когда заменят 5 и 10 грн на монеты

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Бумажные деньги постепенно полностью будут заменены от 1 до 10 грн.
НБУ постепенно заменит банкноты номиналом в 5 и 10 грн на монеты
НБУ постепенно заменит банкноты номиналом в 5 и 10 грн на монеты
facebook.com

Бумажные банкноты в 5 и 10 гривен будут также постепенно полностью заменены, как 1 и 2 гривны, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя НБУ Якова Смолия на брифинге. 

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Смолий отметил, что монета номиналом в 10 гривен в 2019 году точно выпускаться не будет, а на счет выпуска 5 гривен данных пока нет.

“Относительно монет 1 и 2 гривны, безусловно, обращение является более долговременным, чем бумажные банкноты, которые изнашиваются... Изготовление монет и их обращение значительно дешевле для НБУ, чем банкноты“, - сказал он. 

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Он рассказал, что бумажные банкноты номиналом от 1 до 10 гривен все же выпускаться будут, но только для коллекционеров.

“Они не будут выпускаться в обращение“, - сказал глава НБУ.

На 5 гривнах будет изображен Богдан Хмельницкий, а на 10 - Иван Мазепа
На 5 гривнах будет изображен Богдан Хмельницкий, а на 10 - Иван Мазепа
bank.gov.ua

Ранее сообщалось, что НБУ продаст неразрезанные гривны рулонами. Настоящие деньги можно будет приобрести на аукционе и поклеить их вместо обоев. 

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Теги: монеты украины, деньги украины, гривна, гривны, банкноты, замена банкнот, монеты вместо банкнот
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Комментариев (4)
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SEMPENTY    17.01.2019, 12:14
Оценка:  0
SEMPENTY
Дебилы.. уже наштамповали монет по 1,2 гривны которые по виду не отличаются от 1 и 2 копеек. продавцы просто охреневают...
гость  (аноним)  17.01.2019, 12:05
Оценка:  0
гость
Вот распродадут рулоны уже напечатанных купюр - и на вырученные средства напресуют монет!
гость  (аноним)  17.01.2019, 11:42
Оценка:  +2
гость
Кассиры,в супермаркетах ахереют
гость  (аноним)  17.01.2019, 11:41
Оценка:  0
гость
Из-за этих нововведений,нужно мешок для мелочи носить,теперь все картой стараюсь оплачивать
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