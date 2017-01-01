НБУ объяснил стоимость гривны по индексу Биг-Мака

Индекс говорит о том, что в Украине по сравнению со многими странами мира очень низкие цены на товары, говорят в НБУ.

Индекс Биг-Мака свидетельствует о том, что валюта может укрепляться Пресс-центр НБУ

Гривна является одним из аутсайдеров индекса Биг-Мака, поскольку в Украине очень низкие цены, а доллар на мировом рынке слишком переоценен. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает FinClub.

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“Если внимательно читать исследование The Economist, то не только Украина имеет недооцененную валюту. Это несколько десятков стран, которые недооценены к доллару примерно на 50-60%. Но у этого есть много причин. Во-первых, доллар США сегодня является очень сильной и переоцененной валютой. Можно сказать по-другому: доллар переоценен ко многим валютам стран, которые развиваются“, – заявил Чурий.

Во-вторых, говорит он, индекс Биг-Мака не является признаком того, что “курс должен вернуться на какой-то уровень, который рассчитан по этому индексу“.

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“Это больше долгосрочный тренд, который может свидетельствовать, что валюты могут укрепляться“, – подчеркнул замглавы НБУ.

Индекс Биг-Мака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.

“Кроме того, это свидетельствует не только об обменном курсе, но и об уровне цен. Что говорит о том, что в Украине по сравнению со многими странами мира на самом деле очень низкие цены на эти товары“, – сказал Чурий. Читай также: Экономика Украины вырастет на 3% в 2019 году – Гройсман НБУ в своей политике не опирается на индекс Биг-Мака, отмечают в центробанке.

“С момента перехода в 2015 году на политику гибкого курсообразования НБУ купил 4 млрд долларов. Для нас расчет The Economist является интересным с точки зрения того, что происходит в других странах мира, но это точно не указатель, что нам надо делать“, - сказал он.

Ранее сообщалось, что курс гривны рассчитали по индексу Биг-Мака. Украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира.