НБУ объяснил стоимость гривны по индексу Биг-Мака
Гривна является одним из аутсайдеров индекса Биг-Мака, поскольку в Украине очень низкие цены, а доллар на мировом рынке слишком переоценен. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает FinClub.
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Во-вторых, говорит он, индекс Биг-Мака не является признаком того, что “курс должен вернуться на какой-то уровень, который рассчитан по этому индексу“.
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“Это больше долгосрочный тренд, который может свидетельствовать, что валюты могут укрепляться“, – подчеркнул замглавы НБУ.
Индекс Биг-Мака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.
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НБУ в своей политике не опирается на индекс Биг-Мака, отмечают в центробанке.
“С момента перехода в 2015 году на политику гибкого курсообразования НБУ купил 4 млрд долларов. Для нас расчет The Economist является интересным с точки зрения того, что происходит в других странах мира, но это точно не указатель, что нам надо делать“, - сказал он.
Ранее сообщалось, что курс гривны рассчитали по индексу Биг-Мака. Украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира.
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