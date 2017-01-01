Порошенко обозначил экономический рост Украины и ожидает инвестиций
Президент Украины Петр Порошенко на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, заявил, что несмотря на длительную войну, Украина все равно запустила успешные самые масштабные и глубокие реформы и изменения в стране, передает Сегодня.
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"Мы достигли весомого прогресса в модернизации экономики, и это было признано всеми. Мы запустили широкомасштабные реформы в бюджетной сфере, сфере приватизации, образования, здравоохранения, пенсионной системы, децентрализации и многих других", – отметил президент.
Порошенко также заявил, что Украина борется с коррупцией с помощью независимых антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд.
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"Мы укротили инфляцию, уменьшили бюджетный дефицит и обеспечили устойчивую макрофинансовую стабильность. Мы уверенно выходим на траекторию экономического роста. Дали старт цифровой экономике. И смело и уверенно рассчитываем на приход мощных иностранных инвесторов в Украине", – отметил он.
Петр Порошенко поблагодарил партнеров Украины за помощь, в особенности страны Большой Семерки.
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"Выражаю вам искреннюю благодарность за поддержку, прежде всего на уровне председательства. Помогая Украине, вы взяли на себя большую ответственность – помочь Украине вырваться из капкана бывшего советского, а ныне "русского мира" и превратить наше государство в пространство свободы и процветания. И мы уверенно идем этим – своим – путем", – заявил Порошенко.
Он считает, что Украина движется по пути к построению демократического, правового, европейского государства, которое четко и целенаправленно идет к членству в Европейском Союзе и НАТО.
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"Это путь нашего национального консенсуса, национальной идеи. Я уверен, с этого пути мы уже не свернем. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС является нашим путеводителем полномасштабной экономической интеграции в общий европейский рынок", – подытожил президент.
Ранее сообщалось, что Украина улучшила позиции в мировых рейтингах. Изменения в лучшую сторону произошли особенно в экономической сфере.
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