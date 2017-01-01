Диплом мешает: Украинцев переобучают в профтехучилищах

Госслужба отправила на переобучение 147 тыс безработных в 2018 году.

Госслужба занятости нашла работу безработным на 6% больше, чем в 2017 году depositphotos.com

По новым формам и методам работы Госслужба занятости нашла работу безработным на 6% больше, чем в 2017 году. Об этом заявил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

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"Службой занятости введена новая форма подбора кадров работодателям на основе рекрутинга. Это обеспечивает индивидуальный подход работников к укомплектованию каждого заказа. В 2018 году существенно увеличено базу вакансий, которая выросла на 10% до 1,1 млн. единиц, что способствовало оперативному трудоустройству соискателей. Всего же в течение прошлого года обеспечен работой 826 тыс. человек, что почти на 6% больше объемов 2017 года", - заявил он.

Чтобы изменить ситуацию, Госслужба создала новый сайт с электронными кабинетами для работодателей и соискателей, который уже насчитывает 87,5 тыс кабинетов соискателей и 93,1 тыс кабинетов работодателей.

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Также служба создала "горячую линию", IT-платформу "Профориентация и развитие карьеры", мобильные приложения и веб-ресурсы.

По словам Ярошенко, в Украине все еще существует проблема профессионально-квалификационного дисбаланса.

"В Украине 75% выпускников школ получают высшее образование и лишь 25% — профессионально-техническое. В Европе показатели противоположные: 30% выпускников получают высшее образование, 70% — профессиональную. Как следствие, среди безработных около 44% имеют высшее образование, а в некоторых крупных городах эта цифра доходит до 90%", — рассказали в Госслужбе занятости.

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Для решения этой проблемы, Госслужба стала переобучать людей, так в 2018 году эту процедуру прошли 147 тыс безработных. В переобучении приняли участие 178 профессионально-технических и 52 высших учебных заведения. При этом количество безработных, которые учились в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости, выросла на 10% и составила 48 000 человек.

Ранее сообщалось, сколько в Украине безработных в конце 2018 года. Уровень занятости увеличился на 1,1% по сравнению с 2017 годом.