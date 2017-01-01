В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Об этом в в четверг, 17 января, информирует пресс-служба Госфинмониторинга.

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Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Ранее сообщалось, что НБУ за год обнаружил 78 нелегальных обменников. Всего в 2018 году Нацбанк провел 1103 проверки обменников на всей территории Украины.