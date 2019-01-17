Вместо земли – деньги: Семьям АТОвцев не выделят участки в Киеве

Предложение объясняют отсутствием свободных участков в городе.

Александр Спасибко рассказал, что семьям погибших в АТО предложат деньги вместо земли в Киеве kyivcity.gov.ua

Депутаты Киевской городской администрации поддержали решение о предоставлении материальной помощи семьям погибших участников АТО, проживавших в Киеве, вместо земли. Решение еще будет рассмотрено на пленарном заседании Киеврады. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Спасибко.

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"Принятие этого решения позволит создать условия для обеспечения реализации права на первоочередное отведение земельных участков киевлянам членам семей погибших участников АТО и определить четкий механизм компенсации за полученные или еще не полученные ими земельные участки.

Сегодня в городе насчитывается 363 семьи погибших киевлян-участников АТО. 142 из этих семей уже получили земельные участки. Удовлетворить законное право остальных семей для столицы крайне сложно. Поэтому мы предлагаем денежную компенсацию.

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Более того, не все из 142 семей, которые получили участки, имеют возможность их обустроить. Поэтому они могут передать землю в коммунальную собственность города, а взамен получить денежную помощь", - сказал Александр Спасибко.

В качестве материальной помощи предусматривается выплата в размере 400 прожиточных минимумов. По состоянию на 1 декабря 2018 года эта сума равнялась 768 тыс гривен. Реализация будет осуществляться за счет городского бюджета, предусмотренного в Городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы.

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"Проект решения поддержан Советом ветеранов АТО при КГГА. Предполагается, что рассматривать вопросы, связанные с выплатой материальной помощи, будет специальная комиссия, которая будет работать при каждой райгосадминистрации столицы", - добавил Александр Спасибко.

Ранее сообщалось, что врачи вымогали взятки за лечение военнослужащих АТО. За все время врачи получили около 130 тыс долларов от раненных АТОвцев.