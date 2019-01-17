Вместо земли – деньги: Семьям АТОвцев не выделят участки в Киеве
Депутаты Киевской городской администрации поддержали решение о предоставлении материальной помощи семьям погибших участников АТО, проживавших в Киеве, вместо земли. Решение еще будет рассмотрено на пленарном заседании Киеврады. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Спасибко.
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"Принятие этого решения позволит создать условия для обеспечения реализации права на первоочередное отведение земельных участков киевлянам членам семей погибших участников АТО и определить четкий механизм компенсации за полученные или еще не полученные ими земельные участки.
Сегодня в городе насчитывается 363 семьи погибших киевлян-участников АТО. 142 из этих семей уже получили земельные участки. Удовлетворить законное право остальных семей для столицы крайне сложно. Поэтому мы предлагаем денежную компенсацию.
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Более того, не все из 142 семей, которые получили участки, имеют возможность их обустроить. Поэтому они могут передать землю в коммунальную собственность города, а взамен получить денежную помощь", - сказал Александр Спасибко.
В качестве материальной помощи предусматривается выплата в размере 400 прожиточных минимумов. По состоянию на 1 декабря 2018 года эта сума равнялась 768 тыс гривен. Реализация будет осуществляться за счет городского бюджета, предусмотренного в Городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы.
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"Проект решения поддержан Советом ветеранов АТО при КГГА. Предполагается, что рассматривать вопросы, связанные с выплатой материальной помощи, будет специальная комиссия, которая будет работать при каждой райгосадминистрации столицы", - добавил Александр Спасибко.
Ранее сообщалось, что врачи вымогали взятки за лечение военнослужащих АТО. За все время врачи получили около 130 тыс долларов от раненных АТОвцев.
Полная версия правил
Что же реально купить в Киеве на эту сумму?
А земля?... земля она другим нужнее...)))
Нужно ли долго угадывать кому и для чего?