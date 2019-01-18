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Украинский бизнес дал прогноз по благоприятным областям: Инфографика

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Нацбанк провел опрос среди руководителей 675 предприятий. Они назвали Тернопольскую и Львовскую области самыми "деловыми" регионами в 2019 году.
В НБУ провели опрос среди предпринимателей
В НБУ провели опрос среди предпринимателей
Корреспондент.net

Украинские бизнесмены ожидают оживления деловой активности в течение 2019 года. Самый высокий рост бизнеса предусматривают в Тернопольской и Львовской областей. Соответствующий опрос провел Нацбанк среди председателей предприятий и опубликовал в статье Деловых ожиданиях предприятий Украины.

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Как сообщается, рост финансовой активности ожидают респонденты всех опрошенных областей Украины, кроме Кировоградской области (ИДО - 98,6%). Но больше всего в Тернопольской (ИДО - 145,4%) и Львовской (131,0%) областях.

Оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Самые оптимистичные прогнозы, которые в двух предыдущих опросах, у предприятий перерабатывающей промышленности (ИДО - 129,3%).

Индекс деловых ожиданий на следующий год по областям
Индекс деловых ожиданий на следующий год по областям
bank.gov.ua

Очередной опрос НБУ был проведен 5 ноября - 4 декабря 2018 года среди руководителей 675 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Ранее сообщалось, что в Минфин рассказали, какие зарплаты ждут украинцев через 3 года. По прогнозам средние оклады будут увеличиваться на 6,9%.

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Теги: бизнес, НБУ, финансы, Нацбанк, экономика Украины, деловая активность, рейтинг по областям
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.01.2019, 11:13
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гость
Украинцы великие мечтатели. И данная инфографика явное тому свидетельство. Если бы, да кабы... Кто будет вкладывать деньги в неопределенность ? Да никто !
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