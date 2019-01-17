РФ должна Ощадбанку 5 млн долларов пени – Пышный

Пеня будет начисляться каждый день до момента полной выплаты долга.

Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка, в эфире Радио НВ заявил, что на сегодня, 17 января, Российская Федерация должна выплатить пеню в 5 миллионов долларов по решению Арбитражного суда в Париже о компенсации РФ убытков в связи с утраченными инвестициями в оккупированном Крыму.

Читай также: Цифра дня: 1150 дней без российского газа

"Если брать [отсчет] с момента, когда было вынесено судебное решение, до сегодняшнего дня, уже было насчитано $5 миллионов - немаленькие деньги", - сказал он.

Он назвал решение суда о компенсации Россией убытков финучреждения "историческим".

Ранее сообщалось, что компенсация Ощадбанку от РФ будет расти почти на $100 тысяч в день. Решение Арбитражного трибунала в Париже является окончательным и обязательным для выполнения сторонами.