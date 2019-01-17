Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ должна Ощадбанку 5 млн долларов пени – Пышный

Комментариев: 1
Пеня будет начисляться каждый день до момента полной выплаты долга.
РФ задолжала Ощадбанку уже 5 млн долларов пени
РФ задолжала Ощадбанку уже 5 млн долларов пени
facebook.com/pyshnyy

Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка, в эфире Радио НВ заявил, что на сегодня, 17 января, Российская Федерация должна выплатить пеню в 5 миллионов долларов по решению Арбитражного суда в Париже о компенсации РФ убытков в связи с утраченными инвестициями в оккупированном Крыму. 

Читай также: Цифра дня: 1150 дней без российского газа

"Если брать [отсчет] с момента, когда было вынесено судебное решение, до сегодняшнего дня, уже было насчитано $5 миллионов - немаленькие деньги", - сказал он.

Он назвал решение суда о компенсации Россией убытков финучреждения "историческим".

Ранее сообщалось, что компенсация Ощадбанку от РФ будет расти почти на $100 тысяч в день. Решение Арбитражного трибунала в Париже является окончательным и обязательным для выполнения сторонами.

Поделись:
Теги: Россия, Украина, Крым, суд, Ощадбанк, активы, компенсация, арбитраж, пеня, Арбитражный суд в Париже, оккупация Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Антибес    17.01.2019, 18:14
Оценка:  -3
Антибес
Нынче вышел манифест:"Кто кому должен,тому крест"!)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь