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ГФС усилит проверки работодателей на наличие зарплат в конверте

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Нарушения нашли у 46% проверенных субъектов хозяйствования.
После проверок в 2018 году ГФС дополнительно получили 500 тыс оформленных работников
После проверок в 2018 году ГФС дополнительно получили 500 тыс оформленных работников
depositphotos.com

И.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов рассказал, что после проверок работодателей, количество официально трудоустроенных в Украине в 2019 году увеличится на 1 млн людей, передают Финансы. 

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“Последние три месяца 2018 года, когда мы начали активно заниматься этим направлением, мы дополнительно получили 500 тыс оформленных работников. Это 82% всех официально оформленных работников в 2018 году. То есть три месяца дали 82%! Мы планируем продолжать работу в 2019 году. Если будет такой же эффект, мы ожидаем более миллиона оформленных работников за 2019 год”, – рассказал Бамбизов.

ГФС нашли нарушения у 46% субъектов хозяйствования, которые были проверены. 

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“По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах – полностью или частично. То есть масштабы весьма существенны”, – сообщил чиновник.

Так, Бамбизов считает, что местные бюджеты недополучают огромные суммы налогов.

Ранее сообщалось, что украинцам вернули 460 млн долгов по зарплате. Госисполнители в 2018 году добились погашения почти полмиллиарда зарплатных долгов. Деньги получили 38 тысяч украинцев.

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Теги: зарплата, заработная плата, зарплата в украине, теневая зарплата, зарплата в конверте
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