Гривна немножко подешевела: Курс валют на 18 января

Курс доллара на межбанковском валютном рынке опустился на 6 копеек в продаже – до 28,02 грн/долл, курс в покупке упал на 5 копеек – до 28 грн/долл.

На черном рынке в пятницу, 18 января, купить доллар можно за 28,05 в среднем bigmir.net

На 18 января, пятницу, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

Читай также: Новый год с новой работы: ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в январе

– 100 долларов США – 2803,3609 гривны (+2,5107);

– 100 евро – 3194,7101 гривны (+4,8218).

Курс гривны снизился почти на две с половиной копеек – до 28,03 гривен за доллар, а евро подорожал на почти 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара опустился на 6 копеек в продаже – до 28,02 грн/долл, а в покупке упал на 5 копеек – до 28 грн/долл.

Ранее сообщалось, что РФ должна Ощадбанку 5 млн долларов пени. Пеня будет начисляться каждый день до момента полной выплаты долга.