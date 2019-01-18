Берлин: Северный поток-2 уже не остановить

В Министерстве иностранных дел Германии убеждены, что строительству газопровода Северный поток-2 уже ничто не помешает.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительству газопровода Северный поток-2 не помешают даже санкции США. А Россия, по его мнению, может самостоятельно завершить строительство газопровода.

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По словам министра, сейчас при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита, но они потеряют смысл, если США введут санкции и россияне самостоятельно достроят газопровод.

"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к сворачиванию проекта. В таком случае Россия реализует его самостоятельно, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", - заявил глава МИД Германии.

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Маас также отметил, что есть опасения относительно поставок газа через территорию Украины после запуска газопровода.

Ранее сообщалось, что Северный поток-2 дошел до Швеции. Укладка труб газопровода началась в экономической зоне страны. Накануне строительство началось в Финляндии.