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Берлин: Северный поток-2 уже не остановить

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В Министерстве иностранных дел Германии убеждены, что строительству газопровода Северный поток-2 уже ничто не помешает.
Скандал вокруг Северного потока-2 не утихает
Скандал вокруг Северного потока-2 не утихает
Getty Images

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительству газопровода Северный поток-2 не помешают даже санкции США. А Россия, по его мнению, может самостоятельно завершить строительство газопровода.

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По словам министра, сейчас при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита, но они потеряют смысл, если США введут санкции и россияне самостоятельно достроят газопровод.

"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к сворачиванию проекта. В таком случае Россия реализует его самостоятельно, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", - заявил глава МИД Германии.

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Маас также отметил, что есть опасения относительно поставок газа через территорию Украины после запуска газопровода.

Ранее сообщалось, что Северный поток-2 дошел до Швеции. Укладка труб газопровода началась в экономической зоне страны. Накануне строительство началось в Финляндии.

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Теги: газ, Германия, Берлин, МИД, Северный поток, nord stream, транзит, российский газ, газопровод, транзит газа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.01.2019, 11:15
Оценка:  0
гость
Елей на душу: В таком случае Россия реализует его самостоятельно, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину"

Агент "дональд", ну введи уже свои сцанкции европцам!
А СП2 будет, как и СП3!цена транзита-17$вместо30,расстояние на 1600км короче!Укры отдыхайте!
Sancho-s    18.01.2019, 11:09
Оценка:  0
Sancho-s
хватит разводить вову на трубу, всё равно она работать не будет
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