Резервов на выплаты долгов хватит - Нацбанк

В ближайшие два года Украина должна выплатить около 12 миллиардов долларов, а резервы составляют 20,8 миллиардов.

Накопленных международных резервов достаточно для выполнения Украиной своих обязательств по погашению долгов в ближайшие два года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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"В 2019-2020 году Украина должна уплатить 11,9 млрд долл. США, и многие задаются способностью Украины выплатить такие средства. В настоящее время международные резервы составляют 20,8 млрд долл. США, то есть их достаточно для выполнения Украиной своих обязательств", - говорится в сообщении.

На фоне значительных по объему выплат, как отметили в Нацбанке, накоплению резервов будет способствовать "дальнейшее активное сотрудничество с международными финансовыми организациями и операции НБУ по выкупу избытка валюты на межбанковском валютном рынке".

Ранее сообщалось, что Нацбанк рассказал об укреплении гривны в 2018 году. За прошлый год украинская валюта укрепилась на 1,4%, подсчитали в центробанке и назвали факторы, способствовавшие этому.