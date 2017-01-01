В высокой инфляции виноваты тарифы, топливо и борщ – НБУ

Из-за инфляции цены выросли на 9,8%.

В 2018 году Национальный банк Украины отметил минимальный показатель роста инфляции за последние 5 лет, но при этом цены выросли на 9,8%, хотя НБУ рассчитывал выйти по итогам прошлого года на целевой показатель 6% (плюс-минус 2 п.п.), передает UBR.

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НБУ объяснили несостоявшийся прогноз существенным ростом регулируемых тарифов на 18% (цена на газ, а за ней и остальные тарифы), подорожанием топлива на 9,1% и резким ростом стоимости овощей борщевого набора.

Нацбанк считает позитивными факторами хороший урожай, который принес валютную выручку в страну в больших размерах, чем удалось стабилизировать курс и, в свою очередь, умеренно повышать цены на импортные товары.

Также НБУ похвалились жесткой монетарной политикой: за год учетная ставка в Украине выросла на 3,5% до 18%.

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"Это повысило ставки и стимулировало население к накоплению", - говорят чиновники, сетуя на рост средних зарплат украинцев (+12,8% за 11 месяцев прошлого года), который привел к всплеску потребительского спроса и давил на цены.

Ранее сообщался финансовый прогноз на 2019 год: где лучше хранить сбережения и чего ожидать. Эксперты утверждают, что в 2019 году стабильными будут только йена и золото.