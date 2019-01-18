За два года газ подорожал на 89% - Минэнерго

За этот же период стоимость угля выросла на 33%. Из-за цен на энергоносители подорожало электричество.

За последние два года газ в Украине подорожал на 89%, а уголь - на 33%. Об этом в пятницу, 18 января, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Читай также: Швейцарский суд отменил арест акций Газпрома

"Стоимость угля с 2016-го по 2018-2019 годы выросла практически на 133% и составляет около 2800 грн / т. Аналогичная ситуация с газом, стоимость которого за этот период выросла на 89%", - сказал Насалик.

Подорожание энергоносителей, а также рост инфляции и зарплат повлияли на стоимость электроэнергии. "Заработная плата в энергетической сфере выросла на 94%", - отметил Насалик.

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали, как платить за отопление всего лишь 6,5 грн за кв м.