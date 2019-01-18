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За два года газ подорожал на 89% - Минэнерго

Комментариев: 2
За этот же период стоимость угля выросла на 33%. Из-за цен на энергоносители подорожало электричество.
Насалик озвучил статистику по ценам на энергоносители
Насалик озвучил статистику по ценам на энергоносители
Facebook/ Игорь Насалик
За последние два года газ в Украине подорожал на 89%, а уголь - на 33%. Об этом в пятницу, 18 января, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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"Стоимость угля с 2016-го по 2018-2019 годы выросла практически на 133% и составляет около 2800 грн / т. Аналогичная ситуация с газом, стоимость которого за этот период выросла на 89%", - сказал Насалик.
 
Подорожание энергоносителей, а также рост инфляции и зарплат повлияли на стоимость электроэнергии. "Заработная плата в энергетической сфере выросла на 94%", - отметил Насалик.
 

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали, как платить за отопление всего лишь 6,5 грн за кв м.

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Теги: газ, электричество, уголь, Минэнерго, цена на газ, повышение тарифов, тарифы на газ, Игорь Насалик
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.01.2019, 13:05
Оценка:  -2
гость
Ну так вали там где Витя;
zadneprohodchik    18.01.2019, 12:51
Оценка:  -3
zadneprohodchik
Там с арифметикой у рошенов галимых ваще туго, газ подорожал уже на 700%. Жити по новому от рошена , при вите был 1200 грн за 1000кубов при тварях 8500 уже.
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