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В Нафтогазе объяснили платежки за газ с удвоенными суммами

Комментариев: 8
Глава Нафтогаза Андрей Коболев объяснил, почему киевлянам в декабре пришли платежки за газ с удвоенными суммами.
Киевлянам в декабре пришли платежки за газ с удвоенными суммами
Киевлянам в декабре пришли платежки за газ с удвоенными суммами
Корреспондент.net

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев объяснил, почему киевлянам в декабре пришли платежки за газ с суммами вдвое больше по сравнению с ноябрем 2018 года. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает РБК-Украина.

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"Если говорить о платежках за газ, то там произошла привычная ситуация с "игрой в поддавки" между облгазами и Министерством энергетики. Решением суда было отменено уменьшение норм и автоматически в силу вступили старые нормы", - отметил Коболев.

Комментируя этот факт, он отметил, что причиной начислений стало судебное решение и неспособность центрального органа исполнительной власти установить окончательную норму.

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"С точки зрения нашего законодательства действуют те нормы, которые последними были приняты до тех, которые снес (отменил, - ред.) суд. К сожалению, ни одна компания, которая действует в украинском поле, не имеет права применять другие нормы, иначе будут последствия с точки зрения контролирующих органов. Поэтому это судебное решение и эта непонятная неспособность центрального органа исполнительной власти установить окончательную правду в том, какая должна быть норма, и доказать ее в суде, она и стала причиной этих начислений", - рассказал глава Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что Швейцарский суд отменил арест акций Газпрома. В Нафтогазе заявили, что акций просто не нашли, а вердикт суда подтверждает действительность решения арбитража и возможность принудительного изъятия акций Газпрома в случае их обнаружения.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, Нафтогаз, тарифы, коммунальные услуги, коммунальные платежи, цена на газ, Андрей Коболев, повышение тарифов
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Комментариев (8)
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Света    18.01.2019, 14:42
Оценка:  0
Света
Премии уже получили и из страны вывели. Теперь суд отменил арест. Для новых премий нужно увеличить платежки в 2 раза.
гость  (аноним)  18.01.2019, 13:59
Оценка:  +1
гость
Чтоб ты сдох самой страшной смертью, кобель рыжий. Коболев.
гость  (аноним)  18.01.2019, 13:50
Оценка:  +2
гость
13:39

Какой вдвое,была 5 кубов, стала 18.3
Boxerogos    18.01.2019, 13:41
Оценка:  +2
Boxerogos
Кобеля и его шавок-на нож!Паразитический Нафтогаз-упразднить!
гость  (аноним)  18.01.2019, 13:39
Оценка:  +1
гость
"Радость" то какая, кроме того что цену на газ постоянно повышают, так еще и норму вдвое подняли (для тех у кого нет счетчиков).
Заспиваемо по сему поводу: ЩЕНЯ-Я ВМЭ-ЭРЛО-О В УКРАЙИНИ-И-И..
Ав-у-у-у,гав-у-у-у -у....
Sinobi-life    18.01.2019, 13:58
Оценка:  -1
Sinobi-life
Закрой пасть,федераст опущенный!!!
гость  (аноним)  18.01.2019, 13:33
Оценка:  +2
гость
Зрада чи зраза? Краще зраза.
гость  (аноним)  18.01.2019, 13:33
Оценка:  +2
гость
Обыкновенное нaeбaлoво.
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