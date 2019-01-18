В Нафтогазе объяснили платежки за газ с удвоенными суммами

Глава Нафтогаза Андрей Коболев объяснил, почему киевлянам в декабре пришли платежки за газ с удвоенными суммами.

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев объяснил, почему киевлянам в декабре пришли платежки за газ с суммами вдвое больше по сравнению с ноябрем 2018 года. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает РБК-Украина.

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"Если говорить о платежках за газ, то там произошла привычная ситуация с "игрой в поддавки" между облгазами и Министерством энергетики. Решением суда было отменено уменьшение норм и автоматически в силу вступили старые нормы", - отметил Коболев.

Комментируя этот факт, он отметил, что причиной начислений стало судебное решение и неспособность центрального органа исполнительной власти установить окончательную норму.

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"С точки зрения нашего законодательства действуют те нормы, которые последними были приняты до тех, которые снес (отменил, - ред.) суд. К сожалению, ни одна компания, которая действует в украинском поле, не имеет права применять другие нормы, иначе будут последствия с точки зрения контролирующих органов. Поэтому это судебное решение и эта непонятная неспособность центрального органа исполнительной власти установить окончательную правду в том, какая должна быть норма, и доказать ее в суде, она и стала причиной этих начислений", - рассказал глава Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что Швейцарский суд отменил арест акций Газпрома. В Нафтогазе заявили, что акций просто не нашли, а вердикт суда подтверждает действительность решения арбитража и возможность принудительного изъятия акций Газпрома в случае их обнаружения.