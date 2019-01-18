Украина сможет производить ядерное топливо – Насалик

За пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое она осуществлять не может, отметил министр.

Уже через три года завод по производству ядерного топлива может быть построен Getty Images

Украина получила разрешение американской компании Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода. Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 18 января.

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Отмечается, что на сегодняшний день исключительно Westinghouse и российская ТВЭЛ владеют технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оборудованы украинские атомные электростанции.

По словам Насалика, уже через три года завод по производству ядерного топлива может быть построен.

"То есть за пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства", – добавил министр.

Ранее сообщалось, что Украина тайно продлила контракт с РФ о закупке ядерного топлива. Подписанное Энергоатомом тайное соглашение закрепляет за российской ТВЭЛ 60% поставок топлива для украинских АЭС до 2025 года.